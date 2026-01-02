Las acciones de minoristas de muebles suben tras el aplazamiento de los aranceles de Trump

NUEVA YORK.- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazara por un año el incremento de los aranceles a muebles y artículos para el hogar, las acciones de minoristas de estos productos subieron.

La marca de muebles de lujo y decoración para el hogar RH subió un 9.25%, mientras que la empresa de productos de alta gama para el hogar Williams‑Sonoma lo hizo un 4.77%.

Por su parte, la plataforma de comercio electrónico de muebles, decoración, artículos para el hogar Wayfair subió 6.57%. Estas subidas se registraron tras la apertura de Wall Street en su primera jornada del año después del anuncio de Trump.

El pasado miércoles el mandatario de Estados Unidos informó sobre de la decisión de posponer la subida de aranceles a los muebles tapizados, los armarios de cocina y los muebles de baño que impuso a finales de septiembre.

Cabe destacar que de no haber pospuesto la subida, los aranceles para este tipo de muebles hubieran aumentado un 30%.

Donald Trump señaló que las negociaciones con los socios comerciales sobre las importaciones y exportaciones del sector son “productivas”.

Por otra parte el Tribunal Supremo del país estudia la legalidad de los aranceles y podría limitar o anularlos si considera que Trump se excedió en sus poderes al usar una ley de emergencia para justificar los gravámenes.