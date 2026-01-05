¿AMLO en manos de Maduro? Asegura Riva Palacio que Trump quieren que Nicolás Maduro le entregue a sus cómplices criminales

CDMX.- La caída de Nicolás Maduro no fue de una captura ni un secuestro, sino una “entrega negociada” con Estados Unidos, así lo afirma el periodista Raymundo Riva Palacio, quien asegura que el objetivo de Washington es obtener información sobre las redes políticas cómplices del negocio del narcotráfico en Latinoamérica.

De acuerdo con lo señalado por el analista hoy en su columna “Estrictamente Personal”, Estados Unidos no actuó movido por razones ideológicas ni por una cruzada contra la izquierda en América Latina, pues el eje de la operación fue la seguridad nacional, que tiene en la mira al narcotráfico.

“En Venezuela no se realizó una acción militar contra Maduro y el régimen para restablecer la democracia o meramente para quedarse con sus recursos naturales, sino para la restauración del orden de Estados Unidos (...) Las acciones no son contra la izquierda, ni las acusaciones a Maduro son por razones ideológicas o electorales. Son por narcotráfico”, expone.

En ese contexto, advierte que el objetivo del presidente Donald Trump es que Maduro entregue información sobre sus cómplices políticos, entre los cuales estaría el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“Estados Unidos quiere de Maduro (...) que les ‘entregue’, como definieron funcionarios estadounidenses, a sus cómplices políticos mexicanos, cubanos y nicaragüenses (...) “Qué tanto puede ello alcanzar a López Obrador, dependerá de Maduro y los fiscales en la Corte federal de Brooklyn”, refiere en su artículo.

Hoy lunes, Maduro comparecerá ante un juez federal en Nueva York acusado por cuatro cargos, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.