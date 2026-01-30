Las amenazas a Groenlandia no son un asunto de risa, afirma alcaldesa de Nuuk

/ 30 enero 2026
    Las amenazas a Groenlandia no son un asunto de risa, afirma alcaldesa de Nuuk
    Avaaraq Olsen, alcaldesa del distrito de Sermersooq, que incluye la capital, se mostró indignada. AP

Avaaraq Olsen les dice a los creadores de contenido que piensen antes de hacer bromas después de que un alemán intentara izar la bandera de las barras y estrellas en Nuuk

La alcaldesa de la capital de Groenlandia ha pedido a los profesionales de los medios de comunicación y a los creadores de contenidos que actúen con responsabilidad tras el intento fallido de un comediante alemán de izar la bandera estadounidense.

Maxi Schafroth, un cómico bávaro de 41 años, intentó izar la bandera de las barras y estrellas en un asta de bandera cerca del centro cultural de Nuuk, pero fue interceptado por transeúntes enojados.

Al ser interrogado, afirmó ser un funcionario estadounidense, antes de marcharse, ante la mirada de desaprobación de los vecinos, según un periodista de la Agence France-Presse presente en el lugar. Medios locales informaron que Schafroth fue denunciado a la policía y multado.

Avaaraq Olsen, alcaldesa del distrito de Sermersooq, que incluye la capital, se mostró indignada.

“Izar una bandera en el centro cultural de nuestra capital, la bandera de una superpotencia militar que durante semanas ha estado insinuando el uso de la fuerza militar contra nuestro país, no es una broma. No tiene gracia. Es sumamente perjudicial”, declaró en un comunicado.

Olsen afirmó que los groenlandeses, en particular los niños, estaban preocupados y asustados por la situación actual. “Cuando se amplifican esos miedos por el contenido, los clics o las risas, no se está siendo audaz ni creativo. Se está agravando la angustia de una población ya de por sí vulnerable”, afirmó.

Así que detente antes de filmar. Piensa antes de montar algo ‘gracioso’. Considera si tu próxima pregunta o truco informará al mundo o simplemente hará llorar a un niño o a una familia que se sienta insegura en su propio país.

El gobierno de Groenlandia está trabajando para aliviar el estrés y la ansiedad entre la población causada por las reiteradas amenazas de Donald Trump de apoderarse del territorio ártico.

Schafroth es conocido en Alemania por su participación en el programa satírico Extra Drei, emitido por el canal NDR y con más de un millón de espectadores.

En un comunicado a Der Spiegel y a la agencia Ritzau, el canal expresó su pesar tras el incidente.

Los antiguos designios territoriales de Trump sobre Groenlandia , territorio danés autónomo, han desencadenado la crisis más grave en la historia de la OTAN.

Desde entonces, ha dado marcha atrás en su amenaza de usar la fuerza para adquirir Groenlandia y ha iniciado conversaciones con Copenhague y Nuuk.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

