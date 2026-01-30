Zelensky se muestra cauteloso ante la pausa de los bombardeos rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que estaba esperando a ver si Rusia respetaría la pausa propuesta en los ataques a las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania, mientras Kiev sufre un período de intenso frío invernal.

Donald Trump afirmó el jueves que Vladimir Putin había acordado detener los ataques a la infraestructura energética de Ucrania durante una semana después de emitir un llamamiento personal al líder ruso debido al clima extremo en Ucrania.

El viernes, Zelensky dijo que no había un acuerdo formal de alto el fuego sobre objetivos energéticos entre Ucrania y Rusia, pero agregó que Kiev detendría tales ataques si Moscú hiciera lo mismo.

No quedó claro cuándo entraría en vigor la pausa. El Kremlin declaró el viernes que Putin había recibido una solicitud personal de Trump para suspender los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero, pero se negó a aclarar si el presidente ruso había accedido a la solicitud o emitido la orden correspondiente.

Pero hubo una reducción notable en los ataques de ambos lados durante la noche después del anuncio de Trump.

La fuerza aérea ucraniana informó en redes sociales que las fuerzas rusas lanzaron 111 drones de ataque y un misil balístico contra Ucrania entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

Blogueros militares rusos pro-guerra también informaron que Moscú había limitado sus ataques principalmente al frente.

Zelensky dijo que los funcionarios estadounidenses propusieron por primera vez el alto el fuego durante las conversaciones trilaterales en Abu Dhabi la semana pasada, como parte de un esfuerzo más amplio para “crear más espacio para la diplomacia”.

Ambas partes acordaron la primavera pasada un alto el fuego de 30 días sobre la infraestructura energética, que no se cumplió y pronto colapsó.

Está previsto que altos funcionarios ucranianos y rusos se reúnan en Abu Dhabi este fin de semana para otra ronda de conversaciones, aunque las crecientes tensiones por posibles ataques estadounidenses contra Irán han inyectado nueva incertidumbre en los planes.

“La fecha o el lugar podrían cambiar”, dijo Zelensky. “Desde nuestro punto de vista, algo está sucediendo en la situación entre Estados Unidos e Irán, y esos acontecimientos podrían afectar la fecha”.

Trump ha hablado repetidamente durante el último año sobre avances para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, pero una vía viable para la paz sigue siendo difícil de alcanzar, ya que Moscú sigue presionando con demandas territoriales maximalistas.

El Kremlin ha insistido en que cualquier acuerdo debe implicar que Ucrania ceda toda la región oriental del Donbás, incluidas las zonas que aún están bajo control ucraniano.

Kiev ha rechazado esos términos, aunque Zelensky ha dicho que está dispuesto a considerar acuerdos alternativos, incluida la retirada de las tropas ucranianas de partes del este y la creación de una zona desmilitarizada.

“No abandonaremos el Donbás sin luchar”, afirmó Zelensky, añadiendo que “por ahora no hemos podido llegar a un compromiso en cuestiones territoriales”.