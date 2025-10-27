Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán

Los principales funcionarios económicos chinos y estadounidenses acordaron el domingo el marco de un acuerdo comercial que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping decidirán a finales de esta semana y que pausaría los aranceles estadounidenses más severos y los controles de exportación de tierras raras chinas, dijeron funcionarios estadounidenses.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que las conversaciones en el marco de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur habían eliminado la amenaza de los aranceles del 100% de Trump sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Trump lanza una advertencia escalofriante a Putin después de que Rusia prueba un nuevo misil nuclear

Bessent también dijo que espera que China retrase la implementación de su régimen de licencias para imanes y minerales de tierras raras por un año mientras se reconsidera la política.

Los funcionarios chinos fueron más cautos respecto de las conversaciones y no ofrecieron detalles sobre el resultado de las reuniones.

Trump y Xi se reunirán el jueves en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, para firmar los términos. Si bien la Casa Blanca ha anunciado oficialmente las esperadas conversaciones entre Trump y Xi, China aún no ha confirmado la reunión entre ambos líderes.

“Creo que tenemos un marco muy exitoso para que los líderes discutan el jueves”, dijo Bessent a los periodistas después de que él y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieran con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el principal negociador comercial, Li Chenggang, para su quinta ronda de discusiones en persona desde mayo.

Bessent dijo que anticipa que una tregua arancelaria con China se extenderá más allá de su fecha de vencimiento del 10 de noviembre, y que China reactivará compras sustanciales de soja estadounidense después de no comprar ninguna en septiembre, mientras favorecerá la soja de Brasil y Argentina.

Los productores de soja estadounidenses “se sentirán muy bien acerca de lo que está sucediendo tanto en esta temporada como en las próximas temporadas durante varios años” una vez que se anuncien los términos del acuerdo, dijo Bessent al programa “This Week” de ABC.

Greer dijo al programa “Fox News Sunday” que ambas partes acordaron pausar algunas acciones punitivas y encontraron “un camino a seguir donde podemos tener más acceso a tierras raras de China, podemos tratar de equilibrar nuestro déficit comercial con ventas de Estados Unidos”.

Li Chenggang, de China, dijo que las dos partes alcanzaron un “consenso preliminar” y que a continuación pasarán por sus respectivos procesos de aprobación interna.

“La postura de Estados Unidos ha sido firme, mientras que China se ha mantenido firme en la defensa de sus propios intereses y derechos”, declaró Li a través de un intérprete. “Hemos mantenido consultas muy intensas y hemos mantenido intercambios constructivos para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones”.

Trump llegó a Malasia el domingo para una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, su primera parada en una gira de cinco días por Asia que se espera culmine con un encuentro cara a cara el jueves con Xi en Corea del Sur.

Después de las conversaciones del fin de semana, Trump adoptó un tono positivo y dijo: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con China”.

Trump había amenazado con imponer nuevos aranceles del 100% a los productos chinos y otras restricciones comerciales a partir del 1 de noviembre, en represalia por los controles ampliados de China a las exportaciones de imanes y minerales de tierras raras.

China controla más del 90% del suministro mundial de materiales que son esenciales para la fabricación de alta tecnología, desde vehículos eléctricos hasta semiconductores y misiles.

Los controles de exportación y las represalias amenazadas por Trump interrumpirían una delicada tregua de seis meses bajo la cual China y Estados Unidos redujeron los aranceles que rápidamente habían aumentado a tasas de tres dígitos en cada lado.

Los funcionarios estadounidenses y chinos dijeron que, además de las tierras raras, discutieron la expansión comercial, la crisis del fentanilo en Estados Unidos, las tarifas de entrada a los puertos estadounidenses y la transferencia de TikTok al control de propiedad estadounidense.

Bessent dijo al programa “Meet the Press” de NBC que las dos partes tienen que resolver los detalles del acuerdo de TikTok, lo que permitiría a Trump y Xi “consumar la transacción” en Corea del Sur.

Al margen de la cumbre de la ASEAN, Trump insinuó posibles reuniones con Xi en China y Estados Unidos.

“Hemos acordado reunirnos. Nos reuniremos con ellos más tarde en China y nos reuniremos en Estados Unidos, ya sea en Washington o en Mar-a-Lago”, dijo Trump.

Entre los temas de conversación de Trump con Xi se encuentran las compras chinas de soja estadounidense, las preocupaciones en torno a Taiwán, gobernado democráticamente y considerado por China como su propio territorio, y la liberación del magnate de los medios de comunicación de Hong Kong encarcelado Jimmy Lai.

La detención del fundador del ahora desaparecido periódico prodemocrático Apple Daily se ha convertido en el ejemplo más notorio de la represión de los derechos humanos por parte de China en Hong Kong.

Trump también dijo que buscará la ayuda de China en las relaciones de Estados Unidos con Moscú, mientras la guerra de Rusia en Ucrania continúa.

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo aumentaron en las últimas semanas debido a que una delicada tregua comercial, alcanzada después de una primera ronda de conversaciones comerciales en Ginebra en mayo y extendida en agosto, no logró evitar que Estados Unidos y China se atacaran mutuamente con más sanciones, restricciones a las exportaciones y amenazas de medidas de represalia más fuertes.

La ampliación de los controles de China sobre las exportaciones de tierras raras ha provocado una escasez mundial. Esto ha llevado a Estados Unidos a considerar bloquear las exportaciones de software a China, desde computadoras portátiles hasta motores a reacción, según un informe.