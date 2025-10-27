Trump lanza una advertencia escalofriante a Putin después de que Rusia prueba un nuevo misil nuclear

Donald Trump lanzó una escalofriante advertencia a Vladimir Putin el lunes después de que el tirano ruso se jactara de haber probado el nuevo misil nuclear “invencible” de su país.

“Saben que tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el lunes mientras se preparaba para viajar a Japón.

El portavoz del Kremlin dijo lo siguiente después de que Putin elogiara el domingo un vuelo de prueba de 15 horas y 8.700 kilómetros del “único” misil nuclear ruso, llamado “Chernobyl volador”, que según el país podría alcanzar objetivos en Estados Unidos.

El misil Burevestnik es un “producto único, diferente a cualquier otro en el mundo”, afirmó Putin, vestido con uniforme militar, el domingo en declaraciones recogidas por los medios estatales rusos.

“Necesitamos identificar usos potenciales y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar esta arma en nuestras fuerzas armadas”, agregó.

Al presidente Trump no le impresionaron las bravuconadas de Rusia. “Probamos misiles constantemente, pero, ¿sabe?, tenemos un submarino, un submarino nuclear. No necesitamos recorrer 12.800 kilómetros”, dijo.

“No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos”, continuó el presidente Trump, antes de reiterar su exigencia de que Putin ponga fin a la guerra en Ucrania.

“No creo que sea apropiado que Putin diga eso. Por cierto, debería poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ya está en su, pronto, cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles”, dijo Trump.

Habló después de que fracasara una reunión prevista con su homólogo ruso .

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha intensificado sus pedidos para que Estados Unidos suministre a su país misiles de largo alcance para obligar a Putin a hacer la paz.

Zelensky elogió las últimas sanciones del presidente Trump contra Rusia y afirmó que “marcarán una diferencia”, pero advirtió que se necesita más presión para poner fin al conflicto que se libra desde febrero de 2022.

“El presidente Trump está preocupado por la escalada. Pero creo que, si no hay negociaciones, habrá una escalada de todos modos. Creo que si Putin no se detiene, necesitamos algo para detenerlo. Las sanciones son una de esas armas, pero también necesitamos misiles de largo alcance”, declaró el presidente Zelensky a Axios el domingo.

El Burevestnik, conocido por la OTAN como SSC-X-9 Skyfall, es un misil de crucero de propulsión nuclear lanzado desde tierra que, según afirma el ejército ruso, es capaz de evadir las defensas aéreas occidentales.

Según el Kremlin, al funcionar con energía nuclear, puede cubrir distancias mucho mayores que los misiles convencionales.

“Es un pequeño Chernóbil volador”, dijo el general Gerasimov durante una reunión informativa, haciendo referencia al desastre nuclear soviético de 1986.

El arma ha estado en desarrollo durante años, pero la noticia del domingo fue un avance no deseado.

“Este es un mal desarrollo. Es un arma más de ciencia ficción que será desestabilizadora y difícil de abordar en el control de armas”, declaró a UPI Jeffrey Lewis, experto en no proliferación nuclear del Middlebury College .

Sin embargo, los expertos han criticado las afirmaciones sobre las capacidades del misil hechas por el general de mayor rango de Rusia, Valery Gerasimov, después del vuelo del 21 de octubre.