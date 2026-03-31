Las ventas de automóviles en EU alcanzarán 16.3 millones de unidades

WASHINGTON- Las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos alcanzarán 16.3 millones de unidades en el conjunto de 2026 a pesar de las “incertidumbres económicas” asociadas con la guerra en Irán, afirmó este martes la firma de análisis del sector JD Power.

En marzo, las ventas de automóviles a particulares se situaron en el país en 1.120.601 vehículos, afirmó la firma, su nivel más alto en lo que va de año, cifra que subraya “la fuerte demanda a pesar de las preocupaciones sobre los precios de los combustibles y la incertidumbre económica”, afirmó en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: ICE irá a juicio tras condiciones de hacinamiento en centros migratorios de NY

Thomas King, presidente de OEM Solutions de JD Power, declaró que el sector, a nivel mundial, ha evolucionado de forma significativa en los últimos años con “agilidad y resiliencia” y que su respuesta a los sucesos de este año lo demuestra de nuevo.

“Aunque los elevados precios de los combustibles están afectando sin duda las finanzas de los hogares estadounidenses, el efecto que tienen sobre los compradores de nuevos vehículos está siendo amortiguado por la mejor eficiencia de consumo de los vehículos actuales, en comparación con la de los que están siendo sustituidos”, añadió King.

Todo ello a pesar de que el precio medio de un vehículo nuevo será un 2.5 % más elevado este año que en 2025 hasta situarse en 45.859 dólares, cifra que está limitando un mayor aumento de las ventas.

JD Power también señaló que el precio medio de los vehículos usados se sitúa ahora en 30.166 dólares, 860 dólares más que hace un año, como consecuencia del reducido suministro de automóviles de segunda mano recientes por la baja producción durante los años de la pandemia.

Pero esos elevados precios de los vehículos de segunda mano también están ayudando a los compradores de vehículos nuevos que entregan su automóvil usado como parte del pago.