Las ventas de Ford en EU caen hasta un 10.3% en segundo trimestre del 2026

WASHINGTON.- Ford informó este jueves de que vendió 549 mil 200 vehículos en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2026, un 10.3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el primer semestre, las ventas de Ford en EU sumaron un millón 6 mil 515 vehículos, un descenso del 9.6% frente a los un millón 113 mil 386 del mismo periodo de 2025.

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La compañía atribuyó la caída trimestral al final planificado de algunos modelos de alto volumen, como el Ford Escape y el Lincoln Corsair, y a una reducción del 69% en las ventas destinadas al alquiler diario.

Ford aseguró que, sin esos factores, sus ventas del segundo trimestre habrían subido un 0.5%.

El fabricante también señaló que en junio aumentó su cuota estimada entre particulares en EU en 0.2 puntos porcentuales, hasta el 12.3%, impulsado por la demanda de camionetas ‘pick-up’ y todo caminos SUV de mayor rentabilidad.

Las ventas de vehículos eléctricos cayeron con fuerza. En el segundo trimestre, Ford entregó 9 mil 746 eléctricos, un 40.7% menos que un año antes, mientras que en el semestre el retroceso fue del 57.4%, hasta 16 mil 606 unidades. Los híbridos también bajaron en el trimestre, un 20%, hasta 53 mil 163 unidades, a pesar de que algunos modelos concretos registraron aumentos.

La Serie F mantuvo su posición como la camioneta ‘pick-up’ más vendida de EU, con 357 mil 801 unidades en el primer semestre, pese a caer un 13.3% interanual. Ford afirmó que el modelo superó en más de 80 mil unidades a la rival Chevrolet Silverado.

Entre los datos positivos, el modelo Maverick híbrido alcanzó un récord trimestral con 29 mil 457 unidades, un aumento del 19.3%, y acumuló 46 mil 507 ventas en la primera mitad del año.

El modelo Bronco también marcó récord en el trimestre, con 45 mil 739 unidades, y en el semestre, con 76 mil 936, tras crecer un 6.8%.

Ford subrayó además el buen comportamiento de los SUV grandes. Las ventas combinadas de Bronco, Explorer y Expedition crecieron un 10.1% y registraron su mejor primer semestre en 25 años.

Lincoln, la marca de lujo del grupo, vendió 49 mil 999 vehículos en el primer semestre, un 9.2% menos.

Ford también informó de que sus suscripciones pagadas de software Ford Pro Intelligence superaron las 900 mil en la primera mitad del año, con un crecimiento aproximado del 20%, y que BlueCruise, su sistema de conducción manos libres, rebasó los 12 millones de horas acumuladas de uso.