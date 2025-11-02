Le dedico este premio a la bala que no me alcanzó: Daniel Coronell, periodista colombiano

En una de las escenas más emotivas de la reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el periodista colombiano Daniel Coronell subió al escenario con voz serena y mirada firme. Iba a recibir el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2025, una distinción reservada a quienes han hecho del periodismo una forma de resistencia. Pero su dedicatoria rompió el protocolo y conmovió a toda la sala: TE PUEDE INTERESAR: Jon Lee Anderson: ‘El crimen organizado comparte el poder con el Estado’ “Quiero dedicar de manera ferviente este gran premio a la libertad de prensa a una bala. Sí, a la bala de la que escapé hace unos años”. La frase, dicha sin dramatismo, hizo que el auditorio quedara en silencio. A partir de ahí, Coronell tejió una crónica dolorosa y luminosa a la vez: la historia de cómo sobrevivió a un intento de asesinato, cómo debió exiliarse con su familia y cómo, pese al miedo, el periodismo siguió siendo su refugio y su destino. UNA BALA DETENIDA POR LA SOLIDARIDAD Coronell recordó que en Colombia —su país natal y su escenario de trabajo por más de tres décadas— ser periodista y estar amenazado han sido casi sinónimos. “Nos acostumbramos al peligro hasta volverlo parte de la rutina”, dijo. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 169 periodistas han sido asesinados en Colombia desde los años 80. Entre ellos, nombres emblemáticos como Guillermo Cano, director de El Espectador, y decenas de reporteros anónimos en zonas rurales que pagaron con su vida por contar lo que otros querían ocultar.

En 2005, Coronell vivió su propia emboscada. Una campaña sistemática de amenazas se ensañó contra él, su esposa María Cristina y su hija Raquel, de apenas seis años. Las llamadas nocturnas, los correos electrónicos y hasta coronas fúnebres enviadas a su casa formaron parte del terror psicológico que buscaba silenciarlo. “Nos decían que nos devolverían a nuestra niña en pedazos. El Estado colombiano no hizo nada, pero nuestros colegas sí”, relató. El periodista contó que las pistas lo llevaron hasta un excongresista cercano al entonces presidente Álvaro Uribe, desde cuyo computador salieron mensajes intimidatorios. La investigación derivó en su célebre columna Descubriendo al verdugo, publicada en 2005, un acto de valentía que lo puso en la mira de quienes querían callarlo definitivamente. TE PUEDE INTERESAR: Alerta SIP por acoso judicial contra periodistas en México Una fuente anónima, desde Estados Unidos, le advirtió que el plan para matarlo estaba listo: conocían su auto, su ruta, el día y la hora exacta. El asesinato se ejecutaría frente a la puerta de su trabajo. “Esa bala es la que hoy quiero recordar”, dijo, mientras la audiencia lo escuchaba conmovida. EL EXILIO COMO SALVACIÓN Gracias a la intervención del Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) y de Carlos Lavín, hoy director ejecutivo de la SIP, Coronell logró salir del país antes de que se consumara el atentado. “Gracias a ellos, no cumplí con un destino que parecía inexorable”, confesó.

El periodista y su familia se refugiaron en Estados Unidos, donde fue Knight Fellow en la Universidad de Stanford y visiting scholar en Berkeley. En ese periodo nació su hijo menor, Rafael, “el dulce fruto del exilio”, como lo describió. Desde allí, Coronell continuó reportando para Colombia, convencido de que el periodismo no se ejerce desde un territorio, sino desde una vocación. Durante ese tiempo, destapó algunos de los mayores escándalos de corrupción del país. Entre ellos, la llamada “Yidis-política”, que reveló la compra de votos legislativos para modificar la Constitución y permitir la reelección de Uribe. El caso llevó a prisión a ministros, secretarios presidenciales y legisladores. También denunció el espionaje ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, opositores y periodistas. “Así es que no solo escapé de una bala, sino que estuve cerca de correr la misma suerte de José Rubén Zamora en Guatemala”, dijo en alusión al fundador de El Periódico, encarcelado desde 2022. LA BALA QUE SE VOLVIÓ SÍMBOLO Coronell aprovechó su tribuna para advertir sobre los nuevos rostros de la censura: el hostigamiento judicial, el estrangulamiento económico y la deslegitimación del periodismo bajo discursos populistas. “Cada vez más, los periodistas somos presentados como enemigos del pueblo. Es preocupante que incluso Estados Unidos esté empezando a recorrer los mismos caminos”. Con tono grave, recordó que la libertad de prensa se deteriora tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda, y llamó a la solidaridad continental con periodistas perseguidos como Gustavo Gorriti en Perú y Carlos Chamorro en Nicaragua. Pidió, además, no perder la capacidad de escuchar al otro: