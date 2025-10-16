Jon Lee Anderson: ‘El crimen organizado comparte el poder con el Estado’

Internacional
/ 16 octubre 2025
    Jon Lee Anderson: ‘El crimen organizado comparte el poder con el Estado’
    La entrevista con Jon Lee Anderson es parte de las actividades del primer día de la 81 Asamblea de la SIP. Foto: Gerardo Garza Castilla

En su presentación en la Asamblea de la SIP, el reconocido periodista destacó que los grupos delincuenciales consiguieron lo que el capitalismo y la insurgencia no pudieron hacer

PUNTA CANA, RD.– El cronista de The New Yorker y maestro de la Fundación Gabo, Jon Lee Anderson, lanzó una advertencia contundente sobre el presente político de América Latina: “El crimen organizado logró lo que el capitalismo y la contrainsurgencia no: comparte el poder con el Estado”.

El periodista fue parte de las ponencias del primer día de trabajo de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en esta ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El periodismo no es un adversario del poder, es un aliado de la democracia’, afirma presidente de República Dominicana ante la SIP

Anderson, reconocido por sus perfiles de líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez y Jair Bolsonaro, sostiene que la “guerra contra las drogas” fracasó.

A pesar de los miles de millones invertidos en estrategias de contención, la producción y el tráfico se expandieron, mientras la violencia se dosifica para no alterar el statu quo en buena parte del continente. “Del Caribe a la frontera norte, pocos países se salvan de esa captura parcial”, advirtió.

Para el periodista, el narcotráfico ya no es el único negocio de estas redes: la minería ilegal, especialmente de oro, ha emergido como una fuente de financiamiento más rentable y menos visible. Estas economías paralelas han permitido al crimen organizado operar no solo como fuerza de facto en territorios específicos, sino como actor que incide directamente en la gobernabilidad.

$!El reconocido periodista habló sobre una nueva virtud en la comunicación política: la viralidad.
El reconocido periodista habló sobre una nueva virtud en la comunicación política: la viralidad. Foto: Gerardo Garza Castilla

En algunos casos, como Ecuador, se percibe un enfrentamiento abierto con las organizaciones criminales; en otros, la convivencia silenciosa entre gobiernos locales y redes ilícitas permite una cohabitación funcional: el Estado administra, pero no controla plenamente.

POLÍTICA EN LA ERA DEL ALGORITMO

Anderson vincula esta transformación criminal con un cambio cultural más amplio: la sustitución de los partidos y el debate deliberativo por el “infotenimiento” digital. Figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele comprendieron antes que nadie que “la viralidad es la nueva virtud”. Ya no importan los rituales políticos tradicionales; basta con activar emociones primarias en redes para construir poder.

TE PUEDE INTERESAR: Discutirán en asamblea de SIP desafíos en libertad de prensa y uso de IA en medios

Este desplazamiento —de la política al espectáculo— ha permitido que liderazgos autoritarios y estructuras criminales se fortalezcan en un mismo ecosistema: pantallas, símbolos y emociones reemplazan instituciones, datos y contrapesos.

DEMOCRACIAS CANSADAS, INSTITUCIONES EROSIONADAS

El periodista ubica esta crisis en un contexto de democracias fatigadas, donde la alternancia política no ha resuelto problemas básicos. Casos como los de Perú, El Salvador y Nicaragua muestran cómo la corrupción, las autocracias patrimoniales y la debilidad institucional abrieron espacio a poderes paralelos. “Cuando el liderazgo se atrinchera en aparatos de seguridad, llega el punto de no retorno: el líder no puede irse sin arriesgar su vida y la de su círculo”, explicó.

HAITÍ Y LA FRONTERA FALLIDA DEL MULTILATERALISMO

Haití, donde las pandillas han ocupado el vacío estatal tras la retirada de misiones internacionales, es para Anderson el ejemplo más extremo de esa cohabitación entre crimen y Estado débil. “Un pedazo de África aquí”, describió, al señalar que las bandas controlan puertos, flujos de armas y territorios completos, ante la pasividad de organismos multilaterales.

TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno de Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según The New York Times

Su propuesta —impopular, pero clara— plantea una intervención coordinada de largo plazo liderada por Estados Unidos, México, Brasil, Francia y Canadá, enfocada en educación, infraestructura y control territorial. “Lo que no hacen los organismos multilaterales, hoy lo hacen (mejor) los chinos”, sentenció.

VERDAD FRENTE A ‘ALTERNATIVE FACTS’

En medio de este panorama, Anderson defendió la función esencial del periodismo como contrapeso: verificar, documentar y narrar con justicia. “No hay neutralidad perfecta, pero sí imparcialidad sincera. Si alguien muere frente a mí, eso ocurrió”, dijo, al rechazar las teorías conspirativas que lucran con la confusión informativa.

Para él, el reto es doble: disputar la agenda digital sin amplificar mentiras, y reconstruir el oficio desde el terreno, con reporteo, trazabilidad judicial y seguimiento económico de las redes criminales.

Temas


Democracia
Libertad De Prensa
Narcotráfico

Localizaciones


República Dominicana

Organizaciones


SIP

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar