Jon Lee Anderson: ‘El crimen organizado comparte el poder con el Estado’

PUNTA CANA, RD.– El cronista de The New Yorker y maestro de la Fundación Gabo, Jon Lee Anderson, lanzó una advertencia contundente sobre el presente político de América Latina: "El crimen organizado logró lo que el capitalismo y la contrainsurgencia no: comparte el poder con el Estado". El periodista fue parte de las ponencias del primer día de trabajo de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en esta ciudad. Anderson, reconocido por sus perfiles de líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez y Jair Bolsonaro, sostiene que la "guerra contra las drogas" fracasó. A pesar de los miles de millones invertidos en estrategias de contención, la producción y el tráfico se expandieron, mientras la violencia se dosifica para no alterar el statu quo en buena parte del continente. "Del Caribe a la frontera norte, pocos países se salvan de esa captura parcial", advirtió. Para el periodista, el narcotráfico ya no es el único negocio de estas redes: la minería ilegal, especialmente de oro, ha emergido como una fuente de financiamiento más rentable y menos visible. Estas economías paralelas han permitido al crimen organizado operar no solo como fuerza de facto en territorios específicos, sino como actor que incide directamente en la gobernabilidad.

En algunos casos, como Ecuador, se percibe un enfrentamiento abierto con las organizaciones criminales; en otros, la convivencia silenciosa entre gobiernos locales y redes ilícitas permite una cohabitación funcional: el Estado administra, pero no controla plenamente. POLÍTICA EN LA ERA DEL ALGORITMO Anderson vincula esta transformación criminal con un cambio cultural más amplio: la sustitución de los partidos y el debate deliberativo por el "infotenimiento" digital. Figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele comprendieron antes que nadie que "la viralidad es la nueva virtud". Ya no importan los rituales políticos tradicionales; basta con activar emociones primarias en redes para construir poder. Este desplazamiento —de la política al espectáculo— ha permitido que liderazgos autoritarios y estructuras criminales se fortalezcan en un mismo ecosistema: pantallas, símbolos y emociones reemplazan instituciones, datos y contrapesos. DEMOCRACIAS CANSADAS, INSTITUCIONES EROSIONADAS El periodista ubica esta crisis en un contexto de democracias fatigadas, donde la alternancia política no ha resuelto problemas básicos. Casos como los de Perú, El Salvador y Nicaragua muestran cómo la corrupción, las autocracias patrimoniales y la debilidad institucional abrieron espacio a poderes paralelos. "Cuando el liderazgo se atrinchera en aparatos de seguridad, llega el punto de no retorno: el líder no puede irse sin arriesgar su vida y la de su círculo", explicó.

