Legisladores de Florida confían en que Machado ‘será parte del liderazgo’ en Venezuela

/ 5 enero 2026
    La decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz le habría costado a la activista el respaldo del presidente de EE.UU. FOTO: AP.

Respaldan la estrategia de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, de ofrecer una oportunidad a Delcy Rodríguez

Congresistas republicanos de Florida confiaron en que la opositora venezolana María Corina Machado “será parte del liderazgo” en Venezuela tras la captura del gobernante Nicolás Maduro, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha cuestionado su capacidad.

“Hay un proceso para alcanzar la democracia, quisiéramos todos que pasara en un día, y pienso que va a suceder, pero va a tomar un tiempo. María Corina Machado será parte del liderazgo en Venezuela y pienso que es bien respetada entre los venezolanos”, declaró el senador Rick Scott en una conferencia en Doral, sur de Florida.

Sus declaraciones se producen después de que Trump afirmó el sábado que “sería muy difícil” para Machado presidir Venezuela porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”, y revelar que buscan cooperación de la vicepresidenta venezolana y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La polémica creció este lunes cuando The Washington Post publicó, con base en dos fuentes cercanas, que para Trump “resultó un pecado imperdonable” que Machado no rechazase el año pasado el Premio Nobel de la Paz, galardón que busca el presidente estadounidense.

En este contexto, Scott y el congresista federal Carlos Giménez, quienes impulsaron la candidatura de Machado al Nobel, confiaron en el liderazgo de la opositora venezolana.

“¿Pienso que ella (Machado) tiene el respeto del pueblo venezolano? Absolutamente. Y habría resultado electa presidenta si Maduro no la hubiese sacado de la boleta”, indicó Giménez, quien representa a Miami.

“No estoy feliz de que Delcy Rodríguez esté ahí, pero entiendan esto: la cosa número uno es garantizar que no tengamos caos y sangre en Venezuela, así que tienen que tener una transición a la democracia y eso tomará un rato”, expresó Giménez.

María Teresa Morín, representante de la organización opositora Vente Venezuela en Estados Unidos, confió en que Machado se “convierta pronto en presidenta” del país suramericano, aunque reconoció que “todavía queda mucho trabajo por hacer” al citar que personajes como Rodríguez aún deben rendir cuentas.

Mientras la conferencia ocurría, Machado agradeció este lunes en sus redes sociales a Trump por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, además de expresar que “la libertad de Venezuela está cerca”.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontaron el lunes su primera audiencia en un tribunal federal de Nueva York por cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico, posesión de armas y colaboración con organizaciones criminales y terroristas

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

