León XIV será ‘un papa del pueblo’, dice Margarita Ramos, una monja que se tomó selfis con él

LIMA- En un entrevista que Sor Margarita Ramos concedió a la Agencia de Noticias EFE, explicó que “no lo creía y pedí que me den bien el nombre del papa, porque no lo había escuchado, estaba en una tienda, entonces me emocioné mucho. Le doy gracias a Dios porque ha sabido escoger a un papa que es del pueblo, para el pueblo, y siempre está presto a ayudar a los demás”.

Si bien nació en Chicago, Robert Prevost, su labor misionera la desarrolló durante cerca de cuatro décadas en Perú, país cuya nacionalidad recibió en 2015, cuando aún era obispo de la ciudad de Chiclayo, misma que evocó recordó con un cariño especial cariño en español durante su primer mensaje como ya como nuevo pontífice.

Con más de 40 años en el ejercicio religioso, sor Margarita ahora atesora sus preciados selfis que se tomó con el futuro papa cuando lo conoció en Chiclayo.

“Él decía, ‘ay, nunca había visto a una monjita que tomara selfis, y tan bien hechos’, y llamó a su secretario. Es muy sencillo, muy cordial, muy amable en sus palabras, y eso creo que va a calar mucho en la evangelización, en todo lo que él tiene que hacer, que sea un papa como lo que espera la iglesia para todos”, precisó a EFE Ramos Chanduví.