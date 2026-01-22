‘Ley Mordaza Global’ Trump cancelará apoyos federales en el extranjero a favor del aborto

El 22 de enero, tras la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, se informó que todo tipo de inversión a servicios médicos extranjeros, relacionados con el aborto, serán anuladas.

Se informó que la administración de Trump prohibirán las iniciativas que busquen financiar servicios médicos que vayan en contra de su agenda política; esto incluye aborto asistido y módulos de equidad, al igual que diversidad.

Activistas han calificado que estas nuevas medidas incrementarán los límites de la llamada ‘Política de la Ciudad de México’, implementación que prohíbe a fondos federales de las ONG de los Estados Unidos invertir, o promover, el aborto. A dicha política también se le ha denominado como ‘Ley Mordaza Global’.

Activistas reprochan que los limitantes cortarán la asistencia, aproximada, de 30 millones de dólares. Se estima que la nueva implementación de la política, ya no solo aplicará a las organizaciones sin fines de lucros extranjeras, sino a organizaciones internacionales y ONGs de los Estados Unidos, fuera del territorio.