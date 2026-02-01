Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 1 febrero 2026
    Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas
    Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas FOTO: VANGUARDIA

En redes sociales y medios de información se divulgó la fotografía de Liam Conejo mientras era arrestado por elementos de ICE en Minnesota

El primero de febrero se reportó que Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue liberado tras su arresto por operativos de ICE en la ciudad de Minnesota, el pasado 22 de enero.

La noticia fue confirmada por el congresista, del partido demócrata, Joaquín Castro. En su comunicado, informó que también el padre de Liam, Adrián Conejo, fue liberado.

TE PUEDE INTERESAR: Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota

Se reportó que tras haber sido arrestados, padre e hijo, habían sido trasladados a un Centro Residencial Familiar del Sur de Texas. Congresistas visitaron dicho sitio para evaluar las condiciones del espacio de retención migrante.

Gracias a su visita se compartió que el evento logró afectar al menor de 5 años. Su padre afirma que no ha sido el mismo tras haber sido custodiado por elementos de ICE.

Abogados que representan el caso migratorio de los detenidos afirmaron que la familia está de manera legal en los Estados Unidos, después de haber solicitado asilo. No obstante, las autoridades de las Aduanas migratorias de los Estados Unidos aseveran que dicho asilo venció el pasado abril.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Hasta el momento no se ha esclarecido cuál es la situación migratoria de Liam y su padre, pero su deportación ha sido bloqueada por instrucciones de un juez federal en Texas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportaciones
Migración

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta.

Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima.

Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo.

EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico
Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu

Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
El gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera entre Brownsville y Matamoros con boyas ancladas en el Río Bravo, como parte de una estrategia para disuadir la migración irregular y el tráfico ilícito

Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros
Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil.

¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?