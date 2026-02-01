Liam Conejo Ramos, de 5 años, es liberado del centro de detención migratorio en Texas
En redes sociales y medios de información se divulgó la fotografía de Liam Conejo mientras era arrestado por elementos de ICE en Minnesota
El primero de febrero se reportó que Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue liberado tras su arresto por operativos de ICE en la ciudad de Minnesota, el pasado 22 de enero.
La noticia fue confirmada por el congresista, del partido demócrata, Joaquín Castro. En su comunicado, informó que también el padre de Liam, Adrián Conejo, fue liberado.
Se reportó que tras haber sido arrestados, padre e hijo, habían sido trasladados a un Centro Residencial Familiar del Sur de Texas. Congresistas visitaron dicho sitio para evaluar las condiciones del espacio de retención migrante.
Gracias a su visita se compartió que el evento logró afectar al menor de 5 años. Su padre afirma que no ha sido el mismo tras haber sido custodiado por elementos de ICE.
Abogados que representan el caso migratorio de los detenidos afirmaron que la familia está de manera legal en los Estados Unidos, después de haber solicitado asilo. No obstante, las autoridades de las Aduanas migratorias de los Estados Unidos aseveran que dicho asilo venció el pasado abril.
Hasta el momento no se ha esclarecido cuál es la situación migratoria de Liam y su padre, pero su deportación ha sido bloqueada por instrucciones de un juez federal en Texas.