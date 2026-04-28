Revelan que la crisis en Medio Oriente podría costarle al mundo mil mdd

Un análisis ha revelado que la crisis del petróleo y el gas en Oriente Medio impondrá costes adicionales a la economía mundial de hasta un billón de dólares, mientras que las compañías petroleras obtienen beneficios espectaculares gracias a los elevados precios del combustible.

La distribución desigual del riesgo y la recompensa se produce en medio de la creciente preocupación de que el ataque estadounidense-israelí contra Irán esté empeorando la desigualdad, la pobreza y el hambre en un mundo que se ha vuelto peligrosamente dependiente de los combustibles fósiles.

Incluso si el estrecho de Ormuz recupera rápidamente la normalidad, el impacto de los elevados precios del petróleo y el gas alcanzará los 600.000 millones de dólares, según cifras recientes del Fondo Monetario Internacional analizadas por la organización ecologista 350.org.

Si la interrupción del suministro continúa, el golpe económico para los hogares, las empresas y los gobiernos podría superar el billón de dólares, añadió.

Es probable que esta cifra sea una subestimación, ya que no incluye los importantes efectos indirectos de la inflación, en particular el aumento de los costes de los fertilizantes y los alimentos, la menor actividad económica y el aumento del empleo.

El contraste con la situación de las compañías petroleras estadounidenses y de otros países no centrados en el Golfo Pérsico no podría ser más marcado.

El martes, BP anunció que sus beneficios del primer trimestre del año se habían duplicado con creces, tras un repunte en los precios del petróleo y el gas vinculado al conflicto en Oriente Medio.

Anne Jellema, directora ejecutiva de 350.org, declaró: “En los próximos días, las grandes petroleras reportarán ganancias astronómicas en el primer trimestre, muchas de ellas obtenidas gracias a una guerra que ya ha cobrado miles de vidas y empobrecido a millones. Incluso si el estrecho de Ormuz se reabre mañana, una cantidad obscena de dinero seguirá fluyendo a las arcas petroleras a costa de la gente común que ya lucha por costearse el combustible, la electricidad y los alimentos”.

La organización 350.org ha pedido un impuesto urgente sobre los beneficios extraordinarios, que podría recaudar fondos para la protección social y las inversiones en energías renovables, que son más baratas, limpias y fiables que las alternativas fósiles.

Estos llamamientos se hicieron eco en la primera conferencia sobre la transición para dejar de depender de los combustibles fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia , donde más de 50 naciones, decenas de gobiernos subnacionales y miles de representantes de la sociedad civil están siendo pioneros en la búsqueda de formas de romper su dependencia del gas, el petróleo y el carbón.

Varios cientos de activistas indígenas y de la sociedad civil marcharon el lunes por las calles de Santa Marta con pancartas que decían: «No más petróleo» y «Es posible otra vía».

Los activistas bloquearon brevemente el puerto carbonero de Drummond, uno de los más grandes de Sudamérica. Greenpeace, la organización ambientalista, creó un enorme mensaje en la arena de la cercana costa caribeña que proclamaba: «Las energías renovables impulsan la paz. Acabemos con los combustibles fósiles».

Muchos representantes del gobierno afirmaron que su pueblo ya sufría escasez y dificultades.

“Declaramos el estado de emergencia durante 90 días en marzo debido a la crisis de los combustibles fósiles”, declaró Tina Stege, enviada especial para el clima de las Islas Marshall.

“El gobierno ahora cierra sus puertas a las 3 de la tarde todos los días para ahorrar energía. Y a medida que la crisis continúa, nos vemos obligados a considerar medidas adicionales para recortar servicios, incluidos proyectos de infraestructura centrados en la resiliencia, como diques y mejoras en aeropuertos. Queremos que los billones que se destinan a apoyar los combustibles fósiles se inviertan en energías renovables seguras, con apoyo disponible para los más vulnerables para facilitar la transición”.

Chipiliro Mpinganjira, viceministro de Recursos Naturales de Malawi, afirmó que la crisis del petróleo está empeorando el nivel de vida en su país, donde la mayoría de la población ya vive por debajo del umbral de la pobreza.

Además de elevar los costos del transporte y los alimentos, señaló que el alza de los precios mundiales del combustible está obligando al gobierno a considerar recortes presupuestarios en educación para hacer frente al pago de la deuda. «Esperamos que las deudas puedan reestructurarse».

A largo plazo, afirmó, es probable que la crisis obligue a replantear las políticas energéticas en África. «Aunque se reabra el estrecho de Ormuz, sabemos que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, debemos abandonar definitivamente los combustibles fósiles».

Cedric Dzelu, director técnico del Ministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad de Ghana, afirmó que una crisis petrolera prolongada traería consigo una catástrofe.

«Muchos países de África se enfrentan al colapso si esta crisis se prolonga durante más de seis meses. El aumento de los precios provocará protestas, lo que podría desembocar en la anarquía».

Muchas naciones africanas han contrarrestado el aumento del precio del petróleo reduciendo los impuestos sobre los combustibles, lo que significa menores ingresos gubernamentales para la salud, la educación y las infraestructuras, al tiempo que, en la práctica, se otorga un subsidio a las compañías petroleras.

A largo plazo, el grupo Planetary Guardians, integrado por exestadistas, científicos y activistas, advirtió sobre los peligros de subvencionar industrias que son causa de muchos de los problemas del mundo. Incluso antes de la guerra con Irán, calcularon que los gobiernos gastaban 1,9 millones de dólares por minuto, aproximadamente 1,05 billones de dólares al año, en subsidiar el sistema de combustibles fósiles.

Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, afirmó: «Los ciudadanos pagan por esto de tres maneras: en las gasolineras, a través de los impuestos y mediante el daño que los combustibles fósiles causan a la salud pública, al planeta y a las economías».

La organización Planetary Guardians estima que por cada dólar invertido en subsidios directos a los combustibles fósiles, el 20% de los hogares más pobres recibe solo 8 centavos, mientras que el 50% más rico, que utiliza más automóviles, aire acondicionado y aviones, se lleva casi el 75% de los beneficios. Afirman que, con tan solo eliminar estos subsidios, se evitarían 70 000 muertes prematuras anuales por contaminación atmosférica.

La conferencia de Santa Marta está explorando mejores usos para esos fondos, incluyendo un mayor apoyo a los países para que abandonen los combustibles fósiles y la condonación de la deuda para que se destine una menor parte de sus reservas de divisas al pago de intereses.

Robinson dijo: “Espero que Santa Marta se convierta en un punto de inflexión para el movimiento por la justicia climática”.