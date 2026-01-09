Líbano apuesta por la exploración de gas con consorcio internacional

Internacional
/ 9 enero 2026
    Líbano apuesta por la exploración de gas con consorcio internacional
    El consorcio internacional, compuesto por TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y la empresa estatal Qatar Energy, en Beirut, Líbano se encargará de esta exploración de gas. AP

El consorcio internacional compuesto por empresas de Italia, Francia y Qatar, se encargará de la búsqueda de yacimientos marítimos de este reservorio

El gobierno de Líbano firmó el viernes un acuerdo con un consorcio internacional para identificar y explotar yacimientos de gas en una zona marítima fronteriza con Israel.

El acuerdo para la exploración en el llamado Bloque 8 frente a la costa sur de Líbano se produce después de que Beirut (capital de Líbano) y Tel Aviv (Israel) firmaran un acuerdo en 2022 sobre su frontera marítima. El nuevo acuerdo es el más reciente otorgado por Líbano a empresas internacionales para la exploración de gas en sus aguas territoriales.

TE PUEDE INTERESAR: Holanda se prepara para prohibir los fuegos artificiales tras el caos de Año Nuevo

Líbano, que enfrenta una crisis económica, espera que futuros descubrimientos de gas ayuden a la pequeña nación de Oriente Medio a salir de la peor crisis económica y financiera de su historia moderna.

El acuerdo fue firmado en la sede del gobierno en el centro de Beirut por el ministro de Energía Joe Saddi del lado libanés y funcionarios del consorcio internacional compuesto por TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y la empresa estatal de petróleo y gas Qatar Energy.

TotalEnergies dijo en un comunicado que el consorcio planea comenzar con un estudio sísmico en 3D de 1.200 kilómetros cuadrados para evaluar el potencial de exploración del área.

En 2017, Líbano aprobó licencias para que TotalEnergies de Francia, ENI de Italia y Novatek de Rusia avanzaran con el desarrollo de la exploración de petróleo y gas en alta mar para dos de los 10 bloques en el mar Mediterráneo, entre ellos, uno que en ese momento estaba en una parte disputada con el vecino Israel.

Las empresas no encontraron cantidades viables de petróleo y gas en uno de los bloques al norte de Beirut (capital de Líbano), y la perforación en otro, ubicado en el sur, se pospuso repetidamente debido a la disputa de la frontera marítima con Israel. Posteriormente, estos dos estados firmaron un acuerdo sobre su frontera marítima en 2022.

En agosto de 2023, una plataforma de perforación en alta mar comenzó a operar en el mar Mediterráneo frente a la costa de Líbano.

Eso no dio resultados positivos, pero Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies, dijo en un comunicado que seguirán intentando en otras áreas.

”Seguimos comprometidos a continuar nuestras actividades de exploración en Líbano”, afirmó Pouyanné. “Ahora centraremos nuestros esfuerzos en el Bloque 8, junto con nuestros socios Eni y QatarEnergy, y en estrecha cooperación con las autoridades libanesas”.

En enero de 2023, Líbano, ENI, TotalEnergies y la empresa estatal de petróleo y gas Qatar Energy firmaron un acuerdo en el que la firma qatarí reemplazó a Novatek. Según el acuerdo, Qatar Energy toma el 20% de participación de Novatek además de un 5% de ENI y TotalEnergies, dejando a la empresa árabe con una participación total del 30%. TotalEnergies y ENI tendrán participaciones del 35%, respectivamente.

Temas


Crisis Económica
Economía
Energía

Localizaciones


Italia
Líbano
Francia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Preámbulo de una tragedia conocida

Preámbulo de una tragedia conocida
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
Carlos Castro, periodista de 26 años, fue asesinado la noche del 8 de enero en Poza Rica.

Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México.

Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Icónicas. Años después de su final, estas producciones siguen siendo referentes culturales y favoritas del público en plataformas de streaming.

De ‘Friends’ a ‘Juego de Tronos’: series que marcaron una era en el entretenimiento