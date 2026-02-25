Libera y deporta Indonesia a estadounidense 11 años preso por el asesinato de su suegra

Internacional
/ 25 febrero 2026
    Libera y deporta Indonesia a estadounidense 11 años preso por el asesinato de su suegra
    Imagen del 12 de marzo de 2015, Heather Mack (i) y su novio, Tommy Schaefer (d), ambos de Chicago, fueron acusados de matar a la madre de Mack, Sheila von Wiese-Mack, cuyo cadáver fue encontrado en una maleta. AP/Firdia Lisnawati

Tommy Schaefer fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Sheila von Wiese-Mack, madre de su expareja Heather Mack

YAKARTA- Indonesia liberó y deportó el martes a un hombre estadounidense que pasó 11 años en prisión por el asesinato premeditado de la madre de quien entonces era su pareja en la isla turística de Bali.

Tommy Schaefer fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Sheila von Wiese-Mack, madre de Heather Mack, durante unas vacaciones de lujo en 2014, en un caso también conocido como el “asesinato de la maleta” de Bali.

Schaefer fue deportado a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Bali el martes por la noche, tras cumplir su condena y recibir varias reducciones de pena por buena conducta, explicó Felucia Sengky Ratna, jefa de la Oficina Regional de la Dirección General de Inmigración de Bali, en un comunicado.

El cuerpo, brutalmente golpeado, de von Wiese-Mack, de 62 años, una acaudalada socialité de Chicago, fue hallado dentro del maletero de un taxi estacionado en el exclusivo St. Regis Bali Resort en agosto de 2014.

Heather Mack, que tenía casi 19 años y estaba embarazada de unas semanas en el momento del asesinato, y su entonces novio Schaefer, de 21 años, fueron arrestados en la isla un día después de que se encontrara el cuerpo.

Mack cumplió siete años de prisión de una condena de 10 años en Bali por ayudar a matar a su madre y fue deportada en octubre de 2021.

En enero de 2024 fue condenada a 26 años de prisión en Chicago tras declararse culpable de ayudar a matar a su madre y de meter el cuerpo en una maleta durante sus vacaciones.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

