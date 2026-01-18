Países de la OTAN amenazados por Trump respaldan a Dinamarca ante la tensión por Groenlandia

/ 18 enero 2026
    Países de la OTAN amenazados por Trump respaldan a Dinamarca ante la tensión por Groenlandia
    Copenhagen (Denmark), 14/01/2026.- A US flag (L) and flag of Greenland (R) during a demonstration under the slogan 'Greenland is for Greenlanders' in front of the US embassy in Copenhagen, Denmark, on 14 January 2026. (Protestas, Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/Thomas Traasdahl DENMARK OUT Thomas Traasdahl / EFE

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

Los ocho países europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión por parte de Estados Unidos y ante la amenaza de aranceles a manos de Donald Trump.

En un comunicado conjunto señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie” después de que el presidente Trump amagara con imponerles aranceles.

”Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés ‘Arctic Endurance’, coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie”, dijeron en un comunicado conjunto Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

”Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, añadieron.

Asimismo, los firmantes defendieron que seguirán respondiendo “de forma unida y coordinada” y “comprometidos con la defensa de su soberanía”.

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que “las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente”.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

ARANCELES A PAÍSES EUROPEOS QUE MANDARON TROPAS

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.

Trump justificó la decisión señalando que estos países han sido subsidiados durante siglos sin pagar aranceles, mientras que ahora actúan en contra de los planes estratégicos de seguridad nacional.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente deberán pagar un arancel del 10%. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”.

(Con información de EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

