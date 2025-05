Los autores de un emblemático informe de Estados Unidos sobre el clima son destituidos

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En febrero, los científicos habían presentado a la Casa Blanca un esquema detallado de la próxima evaluación para una revisión inicial. Pero dicha revisión ha quedado en suspenso y se ha pospuesto el periodo de comentarios de la agencia.

Queda por ver qué ocurre a continuación con la evaluación, que sigue siendo un mandato del Congreso. Algunos científicos temían que el gobierno intentara redactar desde cero un informe totalmente nuevo que minimice los riesgos del aumento de las temperaturas o contradiga la ciencia climática establecida.

“Es muy posible que haya una sexta Evaluación Nacional del Clima”, dijo Meade Krosby, científico principal del Grupo de Impactos Climáticos de la Universidad de Washington y colaborador en la evaluación. “La pregunta es si reflejará datos científicos creíbles y será realmente útil para nuestras comunidades mientras se preparan para el cambio climático”.

Los científicos que han participado en anteriores evaluaciones climáticas han dicho que el informe tiene un valor incalculable para comprender cómo afectaría el cambio climático la vida cotidiana en Estados Unidos.

“Toma esa cuestión global y la acerca a nosotros”, dijo este mes Katharine Hayhoe, científica del clima de la Universidad Tecnológica de Texas. “Si me preocupan los alimentos o el agua o el transporte o los seguros o mi salud, esto es lo que significa para mí el cambio climático si vivo en el suroeste o en las grandes llanuras. Ese es el valor”.

Muchos legisladores estatales y locales, así como empresas privadas, confían en la evaluación para comprender cómo está afectando el cambio climático a las distintas regiones de Estados Unidos y cómo pueden intentar adaptarse.

Y aunque la comprensión científica del cambio climático y sus efectos no ha cambiado drásticamente desde la última evaluación de 2023, dijo Keenan, de Tulane, se ha producido una progresión constante de la investigación sobre lo que pueden hacer las comunidades para prepararse ante la agudización de los incendios forestales, la subida del nivel del mar y otros problemas agravados por el aumento de las temperaturas.

Los responsables de la toma de decisiones, obligados a remitirse a la última evaluación, se basarían en información obsoleta sobre las medidas de adaptación y mitigación que realmente funcionan, dijeron los científicos.

“Estaríamos perdiendo el informe fundamental que se supone que debe comunicar al público los riesgos a los que nos enfrentamos con el cambio climático y cómo podemos avanzar”, dijo Dustin Mulvaney, profesor de estudios medioambientales de la Universidad Estatal de San José, quien fue uno de los autores del capítulo regional del suroeste. “Es bastante devastador”.

Brad Plumer es un reportero del Times que cubre las iniciativas tecnológicas y políticas para abordar el calentamiento global. c. 2025 The New York Times Company.

Por Brad Plumer y Rebecca Dzombak, The New York Times.