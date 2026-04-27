Los mortíferos ataques israelíes agravan la crisis de escasez de agua en Gaza

Las restricciones impuestas por Israel al envío de jabón, detergente y otros productos de higiene a Gaza también han provocado un aumento de los precios, lo que agrava el problema de la higiene y la prevención de infecciones en los refugios y campamentos de tiendas de campaña superpoblados.

Las fuerzas israelíes en Gaza mataron a un ingeniero hidráulico y a dos conductores que transportaban agua a familias desplazadas durante cuatro días a mediados de abril, lo que exacerbó la grave escasez de agua potable que está alimentando la propagación de enfermedades prevenibles.

Durante más de dos años y medio de guerra, los ataques israelíes han destruido la mayor parte de la infraestructura civil de Gaza, incluidas las redes que suministraban agua potable y las que recogían y trataban las aguas residuales. Además, han asesinado repetidamente a civiles palestinos que intentaban mantenerlas o repararlas.

«Desde el comienzo de la guerra, hemos perdido a unos 19 trabajadores de las instalaciones de agua que realizaban labores de reparación y distribución», declaró Omar Shatat, subdirector de la empresa de agua de los municipios costeros de Gaza. «Los ataques se han convertido en parte de la realidad operativa».

El ataque más reciente fue un bombardeo contra el pozo de al-Zein, en el norte de Gaza, el lunes pasado, cuando unos ingenieros hidráulicos estaban trabajando en su interior.

El ataque dejó un muerto, cuatro heridos y graves daños estructurales en una fuente de agua vital para la población circundante, según un informe del incidente al que tuvo acceso The Guardian. El documento advertía que la interrupción del suministro de agua afectaría a miles de personas.

Cuatro días antes, las fuerzas israelíes asesinaron a tiros a dos conductores que trabajaban para UNICEF , la agencia de la ONU para la infancia, en el principal punto de recogida de agua del norte de Gaza. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque, que según UNICEF amenazó las redes humanitarias que llevan agua potable a cientos de miles de personas en Gaza.

La ONU ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho básico, estableciendo un estándar de entre 50 y 100 litros diarios por persona, excepto en situaciones de emergencia.

Según UNICEF, en toda Gaza, el suministro diario promedio es de tan solo 7 litros de agua potable y 16 litros de agua para uso doméstico, y muchas personas no tienen acceso ni siquiera al mínimo de 6 litros diarios de agua potable limpia.

El precio del jabón y otros productos de limpieza se ha duplicado en el último mes. La escasez y la alta demanda han generado una “grave crisis”, afirmó Anwar al-Maghribi, propietario de una tienda en un mercado de Deir al-Balah.

“Un paquete de 7 kg de detergente para ropa ha subido de 50 séqueles a 100 séqueles o más, y otros productos de limpieza también han experimentado aumentos similares”, dijo.

Laureline Lasserre, responsable de asuntos humanitarios de emergencia de Médicos Sin Fronteras en Gaza, afirmó que la gente enfermaba porque no tenía acceso a agua potable ni a servicios básicos de saneamiento.

“La falta de agua potable, la falta de jabón y las condiciones de vida de hacinamiento son la causa principal de una gran proporción de los problemas que tratamos a diario”, afirmó.

Según explicó, muchos palestinos tienen que elegir a diario entre beber, cocinar y lavarse. Las mujeres denuncian infecciones porque no pueden asearse ni siquiera durante la menstruación ni después del parto, y los bebés enferman con frecuencia por la falta de agua potable para la leche de fórmula.

Las heridas se infestan de larvas porque la gente no puede lavarlas. Los médicos de MSF también han reportado problemas psicológicos, incluyendo ideación suicida, causados por la extrema escasez de agua, agregó Lasserre.

“Las autoridades israelíes han destruido la infraestructura hídrica y están impidiendo que las organizaciones humanitarias proporcionen alternativas. Son ellas quienes provocan la crisis del agua y evitan que se encuentre una solución”.

Omar Saada, de 38 años, padre de cuatro hijos desplazado en Khan Younis, contó que un solo camión cisterna abastece a más de 50 familias en su zona. Esto no alcanza para cubrir la asignación de 20 litros por persona, por lo que cada mañana es una carrera contrarreloj para llenar los recipientes de las familias.

“Nos levantamos a las 6 de la mañana para recoger agua de los camiones cisterna. Antes, estaba disponible desde temprano por la mañana hasta después del mediodía, pero ahora suele ser solo durante dos horas”, dijo. La familia ha reducido la frecuencia con la que se bañan y lavan la ropa, lo que provoca infecciones en la piel de sus hijos, y el agua no siempre les parece potable.

“A veces provoca infecciones intestinales y dolor de estómago debido a la contaminación, pero nos vemos obligados a beberla porque es la única agua disponible.”

Los camiones cisterna solo llegan una vez por semana a la zona de al-Qarara, donde Nesma Rashwan, una madre de cinco hijos de 31 años, vive en una tienda de campaña. Ella también afirma que el agua tiene mal olor y sabor, pero la familia no tiene otra opción.

“Desde hace aproximadamente un año, no tenemos agua potable limpia que realmente calme la sed”, dijo. “Compré agua embotellada una vez cuando mi hijo estaba enfermo, pero no puedo permitírmelo con regularidad; un galón cuesta cinco séqueles. Así que nos conformamos con lo que hay disponible”.

Le cuesta encontrar agua para lavar los platos y la ropa, y envía a sus hijos a bañarse al mar, vertiendo solo una mínima cantidad del agua dulce almacenada sobre ellos cuando regresan.

El impacto de los daños a las tuberías de agua y a las plantas desalinizadoras se ha visto agravado por las restricciones israelíes a la entrada de combustible, repuestos y equipos básicos en Gaza.

Shatat dijo: “Nos hemos visto obligados a improvisar reciclando y ensamblando piezas de instalaciones destruidas para crear una única unidad funcional, lo que yo describo como ‘ensamblaje de fragmentos’.

“Por ejemplo, recogemos piezas de repuesto utilizables de varios pozos destruidos para poner en funcionamiento un pozo, o combinamos piezas de varias estaciones de bombeo dañadas para construir una estación operativa.”

A principios de este mes, la metralla de un ataque aéreo israelí dañó la línea eléctrica que abastece de agua a la planta desalinizadora de Deir al-Balah, la cual proporciona agua a hasta 400.000 personas.

La falta de repuestos retrasó las reparaciones una semana, y durante ese tiempo solo pudo funcionar al 20% de su capacidad con generadores de respaldo. Saada afirmó que el suministro de agua a su zona se interrumpió durante ese período.

El impacto de la escasez de agua se ve agravado por la falta de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y a medida que aumentan las temperaturas durante el verano, es probable que aumenten los riesgos para la salud humana derivados de ambos factores, a menos que se permita la entrada de grandes cantidades de equipos a Gaza.

Shatat declaró: “La mayor tragedia se vive en los campamentos, donde aproximadamente 1,1 millones de personas viven sin redes de alcantarillado y dependen en su lugar de fosas sépticas que se desbordan con frecuencia, lo que crea un grave desastre sanitario y medioambiental”.

En los edificios escolares que ahora se utilizan como refugios, las fosas sépticas se desbordan con frecuencia, provocando fugas de aguas residuales en las aulas que se extienden de una habitación a otra.

No hay cemento para las reparaciones, la flota de camiones que antes vaciaban las fosas sépticas quedó diezmada en la guerra y no se ha permitido la entrada de camiones nuevos. Gaza necesita 100, pero solo quedan 15, y están muy desgastados por el uso intensivo, dijo Shatat.

Israel niega que existan restricciones sobre los equipos o el combustible necesarios para el funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento en Gaza, y afirma que suministra agua potable a través de tres oleoductos y permite el paso de agua procedente de Egipto por un cuarto.

Un portavoz de Cogat, el organismo israelí que supervisa la ayuda en Palestina , dijo que estos oleoductos contribuían a un suministro estimado en Gaza de 70.000 metros cúbicos al día, o aproximadamente 30 litros por persona.

“Hay cuatro tuberías de agua en funcionamiento que abastecen a la Franja de Gaza. Hay plantas desalinizadoras operativas y docenas de pozos de agua que reciben combustible regularmente [para alimentar las bombas]”, dijeron.

Al ser consultadas sobre el tiroteo contra camioneros cerca de un punto de suministro humanitario, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que las tropas que abrieron fuego habían “percibido una amenaza”, sin proporcionar más detalles.