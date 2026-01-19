Los operativos militares de Estados Unidos en el Caribe permanecerán activos

Internacional
/ 19 enero 2026
    Los operativos militares de Estados Unidos en el Caribe permanecerán activos
    Los operativos militares de Estados Unidos en el Caribe permanecerán activos FOTO: VANGUARDIA

Desde el 2025, las actividades militares de los Estados Unidos se han concentrado en la destrucción de presuntas narcolanchas que provenían de países sudamericanos

Estados Unidos confirma la continuación de los ejercicios militares en el Mar Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, con el objetivo de ‘privar a actores hostiles y sus aliados de cualquier punto de apoyo en el Hemisferio Occidental’.

El Comando Sur de EU anunció esto en una serie de publicaciones en redes sociales que detallan las últimas operaciones realizadas por la flota desplegada frente a las costas de Venezuela y por las fuerzas especiales estacionadas en Puerto Rico.

Las fuerzas estadounidenses están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur en apoyo de la Operación Lanza del Sur y las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y la orientación del Presidente sobre la prioridad de proteger la patria’, afirma la última publicación.

Una publicación anterior reiteró que ‘el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, y los buques de guerra anfibios USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio permanecen desplegados en el Hemisferio Occidental’.

En total, Estados Unidos mantiene un contingente de aproximadamente 15.000 soldados en varias bases de la región, apoyados no solo por dos portaaviones, sino también por otros 12 buques de guerra y un submarino nuclear, con apoyo logístico de República Dominicana y Trinidad y Tobago.

