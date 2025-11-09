Los recortes de vuelos impactan la cadena de suministro; empresas de envío ajustan planes

NUEVA YORK. A medida que se acerca la temporada alta festiva, la reducción del 10% en la capacidad de vuelos en 40 aeropuertos principales de EU pone más presión sobre el transporte aéreo de carga.

Varios aeropuertos con importantes centros de distribución de paquetes están en la lista de aeropuertos que reducirán su capacidad: FedEx tiene centros en los aeropuertos de Indianápolis y Memphis, Tennessee. El mayor centro de UPS, Worldport, se encuentra en Louisville, Kentucky, donde se produjo un mortal accidente de un avión de carga esta semana.

Cabe destacar que aunque la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) no abordó específicamente los vuelos de carga, indicó a las aerolíneas en 40 aeropuertos que reduzcan sus operaciones diarias programadas nacionales entre las seis de la mañana y las 110 de la noche en cada aeropuerto en un 10%.

La mercancía aérea se transporta no solo en aviones de carga, sino también en las bodegas de los aviones de pasajeros.

UPS y FedEx dijeron el viernes por la noche que dejarán en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 “por precaución” tras el accidente mortal en el centro global de aviación de UPS en Kentucky.

Por otro lado, las empresas de logística dicen que por ahora, los consumidores no deberían esperar retrasos en sus paquetes debido a la reducción de vuelos. Lo que pone presión sobre la cadena de suministro antes de la crucial temporada de compras navideñas.

Patrick Penfield, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, calificó la reducción del 10% en la capacidad de vuelos y la inmovilización de los aviones MD-11 como un “golpe doble” para los transportistas de carga y los compradores.

Estimó que durante el período de mediados de diciembre, cuando los envíos alcanzan su punto máximo, los compradores podrían ver retrasos en las entregas de uno o dos días. Recomienda encargar los regalos navideños con anticipación.

La reducción de vuelos hasta ahora sólo afecta a rutas aéreas nacionales, no en vuelos globales. Las aerolíneas transportan alrededor del 35% del comercio global por valor, pero solo alrededor del 1% del comercio mundial por volumen, según el grupo comercial Asociación Internacional de Transporte Aéreo.