Zelensky afirma que un ataque nocturno ‘único’ de Ucrania daña la fortaleza naval rusa del Mar Negro

Volodymyr Zelensky, declaró que misiles antibuque ucranianos, drones aéreos propulsados por reactores y drones marítimos atacaron una importante base naval rusa en la costa del Mar Negro en una operación nocturna “singular”. Los drones de última generación desarrollados por Kiev desde la invasión rusa hace más de cuatro años han atacado repetidamente a buques rusos en el Mar Negro, incluidos buques de guerra y petroleros. Ambos países tienen costas en el Mar Negro.

Según funcionarios de Kiev, la flota ucraniana sin tripulación ha logrado limitar los movimientos de la otrora dominante armada rusa del Mar Negro, en uno de los mayores logros del país durante la guerra. Sin embargo, los funcionarios ucranianos consideran que el presidente ruso Vladimir Putin está empeñado en continuar la guerra, a pesar del lento y costoso avance de su ejército, superior en número, en el campo de batalla y de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por encontrar una solución. Putin planea “una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año”, dijo Zelensky en las redes sociales a última hora del martes, citando informes de inteligencia ucranianos. Ucrania afirma que afectó la infraestructura portuaria del Mar Negro El ejército ucraniano “llevó a cabo una operación sin precedentes contra la base naval de Novorossiysk, el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro”, declaró Zelensky en una publicación en redes sociales el miércoles. El ataque tuvo como objetivo las defensas antiaéreas, los muelles y otras infraestructuras portuarias en la ciudad de la región de Krasnodar, añadió. El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, declaró que cientos de drones ucranianos atacaron Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik y el distrito de Temryuk de la región durante la noche.

Las defensas aéreas rusas derribaron más de 500 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa en Moscú. En Novorossiysk, un niño de ocho años murió en el ataque, y una persona que resultó herida cuando su casa fue alcanzada por el bombardeo en la región de Temryuk falleció posteriormente en el hospital, informó Kondratyev. Añadió que otras doce personas en la región resultaron heridas. Según Kondratyev, los restos de los drones derribados cayeron sobre el territorio de cuatro plantas industriales y 21 edificios residenciales, pero las autoridades no dieron detalles sobre los daños. Novorossiysk también alberga una importante terminal petrolera internacional. El complejo de transbordo de petróleo de Grushovaya, cerca de Novorossiysk, es uno de los mayores centros de transbordo de petróleo y productos derivados del petróleo en el sur de Rusia. El pasado mes de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su descontento por los ataques de Ucrania contra Novorossiysk, afirmando que han afectado a los intereses petroleros estadounidenses en Kazajstán. El Consorcio del Oleoducto del Caspio opera un oleoducto que va desde la costa del mar Caspio, en el noroeste de Kazajstán, hasta Novorossiysk. El oleoducto transporta gran parte de las exportaciones de crudo procedentes de tres importantes yacimientos kazajos en los que participan las principales compañías energéticas estadounidenses, Chevron y ExxonMobil. En Crimea, anexionada ilegalmente, las defensas aéreas derribaron 115 drones ucranianos sobre Sebastopol durante la noche, según declaró Mikhail Razvozhayev, jefe de la ciudad designado por Rusia, quien añadió que 10 edificios de apartamentos y 25 casas particulares resultaron dañados. Ataques con drones rusos provocan dos muertos y la destrucción de un centro comercial Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania informó el miércoles que Rusia disparó 138 drones de ataque de largo alcance, así como un número indeterminado de misiles, contra Ucrania durante la noche. Según el comunicado, se registraron daños en 16 lugares de todo el país. En la región sureña de Jersón, en Ucrania, un ataque con drones rusos a gran escala ocurrido durante la noche dejó dos muertos y dos heridos, según informó el miércoles el jefe regional, Oleksandr Prokudin. Según las autoridades, los ataques también destruyeron un centro comercial en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.