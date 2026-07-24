Preocupa a la Unesco el impacto del Tren Maya en Calakmul

CDMX.- El Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco expresó su preocupación por lo que considera una insuficiente evaluación del impacto de la operación del Tramo 7 del Tren Maya, el Centro de Atención a Visitantes (Catvi) y el Hotel Mundo Maya en la zona de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche. En un proyecto de decisión presentado en la 48 sesión del Comité, que se realiza en Busan, Corea, indica que el Tramo 7 y la infraestructura asociada se completaron y han estado operativos desde diciembre de 2024 sin que se haya presentado al Centro del Patrimonio Mundial -para su revisión por parte de los órganos consultivos y antes de su ejecución- una evaluación integrada centrada en el Valor Universal Excepcional (VUE) del bien.

“Esto resulta especialmente preocupante dado que el Comité ha solicitado reiteradamente información y evaluaciones capaces de abordar los impactos directos, indirectos y acumulativos de estos proyectos sobre el bien, su zona de amortiguamiento y su entorno más amplio”, señala.

“Si bien existen programas de mitigación y monitoreo para el Tren Maya (Tramo 7), el Catvi y el Hotel Mundo Maya Calakmul, la falta de información integral previa a la construcción sigue dificultando confirmar si se han identificado plenamente los posibles impactos en el VUE y si las medidas implementadas son suficientes para evitar, reducir o compensar los posibles impactos a largo plazo”.

DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN INTEGRAL Si bien existen programas de mitigación y monitoreo, remarca, la falta de información integral previa a la construcción sigue dificultando confirmar si se han identificado plenamente los posibles impactos y si las medidas implementadas son suficientes para evitar, reducir o compensar las posibles afectaciones a largo plazo. En una declaración dirigida al Comité, difundida este viernes por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Gobierno de México lamentó que las conclusiones de la Misión Conjunta de Monitoreo Reactivo que se realizó en Calakmul en septiembre de 2025 no hayan estado disponibles a tiempo para la redacción del proyecto de decisión.

“El Estado Parte manifiesta su profunda preocupación que el proyecto de decisión se haya elaborado sin contar con las conclusiones de la misión, a pesar de los considerables esfuerzos realizados por todas las partes implicadas. Además, el Estado Parte señala que el presente proyecto de decisión fue comunicado con breves días de anticipación previo a su examen por parte del Comité”, reprochó. “El Estado Parte considera necesario que se tomen en cuenta los avances logrados y la aplicación continua de medidas para la conservación del Valor Universal Excepcional del bien. Así mismo, resalta los considerables esfuerzos realizados en el marco jurídico nacional para reforzar la protección, la gestión y la conservación del bien y las acciones positivas implementadas en beneficio de su Valor Universal Excepcional”.

Calakmul fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2002.