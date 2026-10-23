Transportistas anuncian paro indefinido a partir del 26 de octubre; denuncian inseguridad, extorsiones y presión económica

CDMX.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció un paro a nivel nacional por tiempo indefinido a partir del 26 de octubre, debido a la inseguridad, el mal estado de las carreteras, el costo excesivo de grúas, informó Augusto Ramos presidente de la Cámara. Así como por la modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder al beneficio fiscal, el cual permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

Bajo el lema ¡No aguanta más! El líder transportista destacó que el autotransporte de carga ha llegado a un punto en que no basta con exponer los problemas que aqueja a las empresas del ramo. “¡Necesitamos soluciones, México no aguanta más. Vamos a un paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a la inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales”, insistió.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL PARO DE TRANSPORTISTAS? En conferencia de prensa, detalló que al paro se suman la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), y otras organizaciones que gusten sumarse. Comentó que el autotransporte necesita cambios en la estrategia de seguridad en las carreteras, apertura con las autoridades estatales y municipales derivado de las extorsiones y detenciones sin justificación, el mal estado de las autopistas que no compensan el pago del peaje de las autopistas, entre otros.

Recordó que, diariamente se realizan 21 mil cruces entre México y Estados Unidos, mil 800 millones de dólares diarios de mercancías están cruzando.

POR CARRETERA SE MOVILIZAN 1.6 MILLONES DE TONELADAS DE MERCANCÍA Además, por el país y en carretera se movilizan 1.6 millones de toneladas de mercancías de industria, agricultura, animales, vegetales, autopartes, minería, combustibles, entre otros. Mientras que, dijo, en puertos marítimos, todos los días 370 mil toneladas diarias son las que entran y salen de los puertos marítimos y en aeropuertos mil 600 toneladas diarias también son las que ingresan y salen.

Carlos García Álvarez, presidente de HAMOTAC indicó que el paro dejará afectaciones por 21 mil 500 millones de pesos por día que se van a dejar de generar.

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