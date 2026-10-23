Actividad económica registra su mejor avance en 3 años; bancos elevan pronóstico del PIB en 2026

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    Actividad económica registra su mejor avance en 3 años; bancos elevan pronóstico del PIB en 2026
    La economía mexicana llegó a agosto con señales de mayor dinamismo, apoyada por la recuperación industrial y el avance de los servicios. ESPECIAL.

El IGAE creció 3.5% anual en agosto; Banamex y Banorte elevaron sus proyecciones ante el mejor desempeño de exportaciones, manufacturas e inversión

CDMX.-Durante agosto, la actividad económica de México reportó un avance mensual mayor al 0.47 por ciento anticipado en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el 20 de octubre.

La economía mexicana, medida por el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), se aumentó 0.56 por ciento mensual en agosto y sumó dos alzas ante los incrementos en sus tres principales rubros, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Los especialistas de Estudios Económicos Banamex destacan que la actividad muestra mayor dinamismo al previsto, por lo que ahora estiman el crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano para todo 2026 en 2.0 por ciento y en 1.8 por ciento para 2027 frente a 1.4 y 1.7 por ciento calculado previamente, en ese orden.

Al interior del IGAE, según los números del Inegi, las actividades primarias cortaron tres contracciones al hilo y avanzaron 3.46 por ciento en agosto respecto a julio, seguidas por las secundarias o sector industrial, con un crecimiento de 0.61 por ciento, mejorando el 0.52 por ciento del séptimo mes de este año.

Mientras tanto, las actividades terciarias o servicios reportaron una pequeña alza de 0.16 por ciento, inferior al registro de julio en que aumentó 1.21 por ciento.

El sector industrial fue apoyado por los resultados favorables en las manufacturas y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, con variaciones de 1.24 y 1.21 por ciento mensual, en cada caso, lo que compensó las bajas de 1.57 en minería y de 0.03 por ciento en construcción.

En la parte de actividades terciarias sobresalió el incremento mensual en otros servicios excepto actividades gubernamentales de 2.65 por ciento, acompañado de servicios financieros y de seguros, con 1.42 por ciento, e información en medios masivos, con 1.00 por ciento.

Por el contrario, los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos cayeron 3.32 por ciento y las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales lo hicieron 1.77 por ciento.

Al tomar en cuenta su comparación anual, en agosto de 2026, Indicador Global de la Actividad Económica anotó su mejor desempeño en 35 meses, tras expandirse a una de 3.50 por ciento desde 3.41 por ciento en el mes previo, a pesar de la reducción de 3.31 por ciento anual en las actividades primarias.

Lo anterior se dio a la par de una mejora en las actividades secundarias, al pasar de un aumento anual de 2.52 por ciento en julio a 3.55 pro ciento en agosto, mientras las terciarias moderaron su ritmo de 4.08 por ciento en el séptimo mes del año a 3.71 por ciento en el mes siguiente.

En forma acumulada, de enero a agosto de 2026, la actividad económica mexicana se incrementó 1.74 por ciento, un resultado mejor que el registro de 0.20 por ciento de los primeros ocho meses del año pasado.

Con este tipo de comparación, las actividades terciarias subieron 2.25 por ciento a tasa anual, las primarias 1.03 por ciento y las secundarias 0.84 por ciento.

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