Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum se negó, una vez más, a opinar sobre el tema de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Aunque no existía una pregunta directa sobre el conflicto diplomático que actualmente se vive entre Estados Unidos y Venezuela, Claudia Sheinbaum decidió abordar el tema durante su conferencia.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales

Explicó que, para México, la postura frente a cualquier tensión internacional se sustenta en principios históricos que han guiado por décadas su política exterior: la defensa absoluta de la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto a la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.