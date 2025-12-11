Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum se negó, una vez más, a opinar sobre el tema de la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.
Aunque no existía una pregunta directa sobre el conflicto diplomático que actualmente se vive entre Estados Unidos y Venezuela, Claudia Sheinbaum decidió abordar el tema durante su conferencia.
Explicó que, para México, la postura frente a cualquier tensión internacional se sustenta en principios históricos que han guiado por décadas su política exterior: la defensa absoluta de la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto a la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Sheinbaum enfatizó que el gobierno mexicano considera que los conflictos entre naciones deben resolverse mediante el diálogo, la negociación y los canales diplomáticos pertinentes, evitando toda forma de confrontación que ponga en riesgo la estabilidad regional.
Enfatizó que, frente a escenarios complejos como el que atraviesan Estados Unidos y Venezuela, México opta por promover el entendimiento mutuo y rechazar cualquier práctica que vulnere la soberanía de un país.
Del mismo modo, recordó que estos principios no son circunstanciales, sino que forman parte de la tradición diplomática de México, la cual —dijo— ha sido reconocida internacionalmente por su insistencia en resolver las controversias por vías pacíficas, así como por su defensa del derecho de cada nación a decidir su propio camino político y económico.
Para la mandataria, este enfoque resulta esencial para contribuir a un clima internacional más estable y respetuoso.