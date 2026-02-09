Machado condena la detención de Guanipa y acusa de ‘tiranía’ al Gobierno venezolano

WASHINGTON.- La líder del activismo venezolano, María Corina Machado, condenó el lunes la detención en Venezuela del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, quien había sido liberado como parte de las excarcelaciones del gobierno, al mismo tiempo que calificó el acto como un secuestro.

“Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa”, dijo Machado tras haber comparecido hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Fue hoy que el fiscal general de Venezuela declaró el lunes que su oficina había solicitado el arresto de uno de los aliados más cercanos de la líder opositora María Corina Machado, menos de 12 horas después de su liberación como parte de gestiones del gobierno para liberar a aquellos enfrentando acusaciones políticas.

El hijo del que fuera exdiputado y exgobernador electo de Zulia, Ramón Guanipa, ha asegurado que entonces un grupo de hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas, se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

La oficina del fiscal general Tarek William Saab publicó en redes sociales que “ha solicitado ante el tribunal competente la revocatorio de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa: en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”.

No detalló qué condiciones violó Guanipa, un exgobernador de la oposición, durante las horas que estuvo libre, pero se dijo que las autoridades estaban buscando arresto domiciliario.

Machado quiso subrayar que, pese a las promesas del Ejecutivo venezolano de una ley de amnistía general y de que liberará a la mayoría de presos que exige la oposición en las próximas semanas, “quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares”.

La Premio Nobel de la Paz 2025 aseguró que el sistema interamericano es un mecanismo poderoso “que el régimen venezolano ha denunciado porque le tiene terror a la verdad”.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha enfrentado una creciente presión para liberar a cientos de personas cuyas detenciones, que datan de hace meses o años, han sido vinculadas a sus actividades políticas. Las liberaciones también siguieron a una visita a Venezuela de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Rodríguez asumió como mandataria interina tras la captura de Maduro el 3 de enero y su gobierno comenzó a liberar prisioneros días después.