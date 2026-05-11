Mandatario de Estados Unidos confirma que suspenderá el impuesto federal a la gasolina

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible, no obstante, no especificó fechas de aplicación.

Los precios de la gasolina ascienden a un promedio nacional de 4.52 dólares por galón este lunes, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra.

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“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, dijo Trump,

Fue ayer que el secretario de Energía, Chris Wright, adelantó que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Cabe destacar que los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0.1 centavos por galón para ambos hidrocarburos destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

El día de hoy el presidente Donald Trump declaró el lunes que el alto el fuego con Irán está en “soporte vital”, al calificar de “basura” la propuesta más reciente de Teherán para poner fin a la guerra, pese a informes de que incluía concesiones sobre el programa nuclear iraní.

Trump posiblemente aprovechará su viaje esta semana a China para instar al presidente chino Xi Jinping a presionar a Irán. Beijing es el mayor comprador del crudo sancionado de la República Islámica, lo que le da influencia.

El enfrentamiento por el estrecho —que es un punto clave de tránsito para las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural— ha disparado los precios del combustible y ha sacudido los mercados globales.

Hasta el momento el volumen de suministro de petróleo perdido por el conflicto ya alcanza los 14 millones de barriles diarios, según datos compartidos este lunes por la Agencia Internacional de la Energía.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y los ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.