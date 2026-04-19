Marca de comida para bebés HiPP retira frascos en Austria tras hallar veneno para ratas

VIENA.-después de que muestras en Austria, Eslovaquia y la República Checa dieran positivo a veneno para ratas, la marca de alimentos para bebés HiPP está retirando del mercado algunos de sus frascos de comida para bebés.

Las autoridades creen que hubo manipulación de frascos de 190 gramos (6,7 onzas) de comida para bebés elaborada con zanahorias y patatas para bebés de 5 meses, que se vendieron en supermercados SPAR en Austria. La primera muestra dio positivo al veneno el sábado.

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“Este retiro del mercado no se debe a ningún defecto del producto o de calidad por nuestra parte. Los frascos salieron de nuestras instalaciones en perfectas condiciones”, señaló HiPP en un comunicado.

La policía de Burgenland en Austria indicó que entre las señales incluyen una tapa dañada o abierta y un olor inusual o a descomposición. También podría no haber un sonido de “pop” cuando el frasco se abre por primera vez. Los síntomas pueden aparecer de dos a cinco días después de la ingestión.

La compañía señaló como medida de precaución, está retirando del mercado todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados SPAR —que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt— en Austria.

Vendedores en Eslovaquia y la República Checa han retirado todos los frascos para bebés de la marca.