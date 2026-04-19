Marca de comida para bebés HiPP retira frascos en Austria tras hallar veneno para ratas

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Internacional
/ 19 abril 2026
    Marca de comida para bebés HiPP retira frascos en Austria tras hallar veneno para ratas
    Los productos sospechosos probablemente tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco. Los clientes obtendrán un reembolso completo incluso sin recibo. AP.

Esta acción está relacionada con un acto criminal que actualmente está siendo investigado por las autoridades.

VIENA.-después de que muestras en Austria, Eslovaquia y la República Checa dieran positivo a veneno para ratas, la marca de alimentos para bebés HiPP está retirando del mercado algunos de sus frascos de comida para bebés.

Las autoridades creen que hubo manipulación de frascos de 190 gramos (6,7 onzas) de comida para bebés elaborada con zanahorias y patatas para bebés de 5 meses, que se vendieron en supermercados SPAR en Austria. La primera muestra dio positivo al veneno el sábado.

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“Este retiro del mercado no se debe a ningún defecto del producto o de calidad por nuestra parte. Los frascos salieron de nuestras instalaciones en perfectas condiciones”, señaló HiPP en un comunicado.

La policía de Burgenland en Austria indicó que entre las señales incluyen una tapa dañada o abierta y un olor inusual o a descomposición. También podría no haber un sonido de “pop” cuando el frasco se abre por primera vez. Los síntomas pueden aparecer de dos a cinco días después de la ingestión.

La compañía señaló como medida de precaución, está retirando del mercado todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados SPAR —que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt— en Austria.

Vendedores en Eslovaquia y la República Checa han retirado todos los frascos para bebés de la marca.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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