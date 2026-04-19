CSP recorre Centro de Supercomputación, hasta saluda a Serrat; propone destinar 10% del gasto de armamento en reforestar

La presidenta Claudia Sheinbaum ha visitado este domingo el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), con vistas a reforzar la colaboración con España en el campo de la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Después de participar ayer sábado en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión, Sheinbaum acudió a las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center, acompañada del presidente regional catalán, Salvador Illa, y de la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El Barcelona Supercomputing Center está especializado en computación de altas prestaciones y gestiona el MareNostrum, uno de los supercomputadores más potentes de Europa.

A su llegada, y acompañada por Illa, Sheinbaum saludó a la ministra Morant; al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, y a otras autoridades, entre ellos el diputado de izquierdas Gerardo Pisarello, con quien se ha fundido en un abrazo. Entre otras personalidades presentes se encontraba el cantautor catalán Joan Manuel Serrat. SHEINBAUM EXPRESA EMOCIÓN AL CONOCER A JOAN MANUEL SERRAT Tras haber sostenido un encuentro con el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su emoción de haberlo conocido en persona. “Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia”, compartió en redes la Mandataria, quien viajó a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Junto con este mensaje, la Presidenta difundió una imagen donde aparecen ella y Serrat saludándose tomados de las manos. La mandataria fue recibida por el cantautor español Joan Manuel Serrat, quien expresó su reconocimiento al trabajo de la presidenta mexicana. ”Solo vine a acompañarla (...) Es fantástico (el trabajo de la presidenta). México es un lugar muy bello donde hacer política es muy difícil; de eso se trata y de hacer lo mejor posible”, comentó.

El músico de 82 años reivindicó la educación gratuita y llamó a “fomentar el conocimiento” frente a “la desinformación y la ignorancia que nos rodea”. Nacido el 27 de diciembre de 1943 en Poble Sec, en el seno de una familia obrera, Serrat inició su carrera musical en 1964 y fue pionero de la Nova Cançó, movimiento que surgió durante la dictadura de Francisco Franco en defensa de la lengua catalana.

Serrat llamo a los artistas a “no darle la espalda a la realidad” y afirmó que creía en “la tolerancia, en la democracia y en el respeto al derecho ajeno”. “La historia, que tiene la costumbre de repetirse, nos enseña que en situaciones de crisis graves las tendencias a una regresión democrática vuelven”, dijo el artista, y concluyó con el deseo de “que las injusticias cotidianas que nos toca vivir no se conviertan nunca en una normalidad capaz de volvernos el corazón de piedra”. En declaraciones a los medios, Illa se ha mostrado “muy contento” de recibir a la presidenta mexicana en Barcelona, y Morant ha destacado que la visita de Sheinbaum al BSC, “uno de los centros de investigación más importantes de España”, es de gran relevancia para seguir estrechando lazos. “La ciencia pública es una manera de construir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y el multilateralismo”, afirmó la ministra, quien recordó que “a través del BSC, incluso antes, ya ha habido una colaboración de 40 años y ha habido una formación de más de mil doctores entre México y España”. De hecho, el pasado marzo, el gobierno de México anunció la puesta en marcha, junto al Barcelona Supercomputing Center, de un proyecto para mejorar los sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos extremos mediante el uso de supercomputación para ofrecer avisos más precisos y reducir riesgos para la población.

’UN GRAN SUEROCOMPUTADOR’ EN MÉXICO Por su parte, Mateo Valero puso de relieve que la visita de Sheinbaum “implica mucho a nivel institucional”, ya que la colaboración en estos campos con México lleva ya décadas. Valero apuntó que México va a tener “un gran supercomputador” y ha asegurado: “Estamos trabajando conjuntamente”. “Hoy, sin computadores, un país no avanza, sin inteligencia artificial, un país no avanza. Hemos de dar potencia de cálculo a la inteligencia artificial, hemos de cambiar la educación de los jóvenes para que hagan aquello que no pueden hacer estas máquinas, que no es sino hacer una sociedad mejor”, ha enfatizado. PROPONE DESTINAR 10% DE GASTO MUNDIAL EN REFORESTAR La presidenta de Méxicopropuso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España, dos acciones en favor de la paz: destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento para impulsar un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año, y una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. “Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas: Destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan”. “La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada’”, afirmó en el recinto Fira Barcelona Gran Via, en España.

Durante su participación, la Jefa del Ejecutivo Federal extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Agregó que, ante un Mundo herido por la guerra y la desigualdad, México aporta a los pueblos del mundo, como un símbolo de esperanza, principios constitucionales en materia de política exterior, destacando: El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz. “Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. Cuando hablamos de democracia, nos referimos a la democratización de la cultura; del acceso a la educación, del acceso a la salud; del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos. La democracia, como decía Abraham Lincoln: ‘es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’. No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”, resaltó. (Con información de EFE y El Universal)

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