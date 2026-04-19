PVEM propone impedir salida del país a deudores alimentarios inscritos en el Registro Nacional

CDMX.- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con el objetivo de asegurar el cumplimiento del pago de alimentos. La propuesta plantea vincular el RNOA con la Ley de Migración para que el bienestar de niñas, niños y adolescentes se cubra de forma prioritaria, al garantizar el acceso a una pensión alimenticia destinada a necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.

El proyecto establece que las personas inscritas en el registro por incumplir con el pago de pensión no puedan salir del territorio nacional, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y evitar vacíos legales que permitan eludir la obligación. Legisladoras y legisladores del PVEM señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica y profundiza condiciones de desigualdad.

La bancada subrayó que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Precisaron que la iniciativa reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración y afirmaron que no vulnera derechos de terceros, sino que busca garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.

También plantearon reforzar la coordinación institucional para cerrar vacíos legales y agilizar el intercambio de información, con el propósito de lograr una gestión más eficiente del cumplimiento de obligaciones alimentarias. En apoyo de la propuesta, mencionaron que en 2024 se registraron 28 mil 148 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y que, ese mismo año, sólo en 38.6% de los divorcios se otorgó pensión alimenticia, cifras que, señalaron, evidencian una problemática persistente que afecta a niñas, niños y adolescentes.

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