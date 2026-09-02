Mark Carney insta a Trump a ‘empezar a tomarse las cosas en serio’ en medio de la escalada de la guerra comercial

Mark Carney ha reprendido al gobierno de Donald Trump e instado a los funcionarios en Washington a “empezar a tomarse las cosas en serio” en medio de la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

El primer ministro canadiense se dispone a tomar represalias contra los aranceles impuestos por Donald Trump y criticó a los funcionarios estadounidenses por los insultos

Días antes de que Canadá responda a los aranceles generalizados de Trump con sus propios aranceles a los productos estadounidenses por insultar a su país.”Eso está por debajo de su cargo”, dijo.

“Cuando los estadounidenses dejen de usar memes, de lanzar indirectas, de intentar hacerse los duros y empiecen a tomarse en serio esas conversaciones, podremos tenerlas” sobre comercio, dijo Carney.

POLÉMICA DE CAMBIO DE NOMBRE DEL LAGO ONTARIO

Trump ha firmado una orden ejecutiva que instruye al gobierno federal de Estados Unidos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, una medida que ha sido rechazada por los canadienses.

Mientras tanto, el principal negociador comercial del presidente estadounidense ha restado importancia a los efectos potencialmente desastrosos de una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, declarando que la disputa es “más una emergencia suya que nuestra”.

CONFRONTACIONES

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, argumentó que Canadá era más vulnerable después de que el fracaso de la negociaciones sentara las bases para la imposición de aranceles generalizados entre los dos países vecinos,y declaró: “En este momento no se están llevando a cabo negociaciones comerciales”.

Este comentario se produce poco más de una semana después del fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá impusieron aranceles del 50% a productos canadienses por valor de 20 mil millones de dólares.

Canadá, el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, anunció que impondría aranceles de represalia a productos estadounidenses por valor de 20 mil millones de dólares a partir del 8 de septiembre.

Ahora, los residentes de Estados Unidos se preparan para sufrir una presión extrema debido a los aranceles de Trump y las medidas de represalia de Canadá, que afectarán incluso a artículos de uso diario.

Greer pareció culpar a los funcionarios canadienses de la escalada de la guerra comercial, y declaró a Político: “No está claro que Canadá quiera un acuerdo”.

“Si Canadá cree que prohibir y vetar los productos y servicios estadounidenses es apropiado, entonces obviamente es algo que Estados Unidos también debería considerar”.

Según Greer, entre las peticiones inaceptables de Canadá figuraba la reducción de impuestos sobre los camiones pesados, y tales solicitudes torpedearon las negociaciones comerciales.

Por otro lado, los funcionarios canadienses atribuyeron el fracaso de las negociaciones a un desacuerdo en la Casa Blanca sobre quién dirigía las conversaciones comerciales.

Mark Carney, primer ministro del país, también afirmó que los negociadores estadounidenses consideraban el francés en Canadá como un “elemento irritante”, pero añadió: “En Quebec, estos son derechos”.

Por su parte, Trump ha argumentado en las últimas semanas que Canadá “quiere los beneficios” de ser un estado de EE. UU. sin serlo —una preocupación del presidente estadounidense— mientras arremetía contra los líderes del país. “Además, durante muchos años han impuesto aranceles exorbitantes a nuestros grandes agricultores”, afirmó Trump. “¡Basta ya!”.

Greer sugirió que las negociaciones fracasaron tras un malentendido sobre qué se discutía y qué no. “¿Fue por motivos políticos? No lo sé”, declaró a Politico. “¿Fue por motivos económicos?... No estoy seguro de que tenga mucho sentido económico, porque la elección no es entre los aranceles actuales y... ya saben, el libre comercio. Eso es todo. Esas no eran las opciones”.