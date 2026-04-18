Sembrar paz, México sede de próxima cumbre y defensa de Cuba; así participó Sheinbaum en España

En el marco de la Cumbre por la Democracia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, delineó una visión de democracia centrada en la justicia social, la soberanía de los pueblos y la cooperación internacional, al tiempo que lanzó propuestas concretas en materia global. Los puntos trascendentales refirieron a combatir el cambio climático cambiando el 10% del presupuesto destinado a las armas y serdestinados a programas de reforestación. Invitó a exponer una visión conjunta en defensa de Cuba y de paso, abrió las puertas para que México sea país sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo recorrió la historia de México, citando su decendencia y nombres representativos de mujeres y hombres en la historia de nuestro país, además de recalcar la importancia de la democracia: “La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”, afirmó.

“Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, así fue como la Presidenta inició su mensaje de aproximadamente 10 minutos. Al finalizar su participación, en su cuenta de X, la Presidenta compartió una fotografía junto a Lula da Silva (Presidente Brail), Gustavo Petro (Presidente de Colombia) y Yamandú Orsi (Presidente Uruguay), acompañado del mensaje “¡Viva América Latina!” MENOS ARMAMENTO Y MÁS REFORESTACIÓN Uno de los planteamientos centrales de la mandataria fue destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento a un programa internacional de reforestación. La iniciativa, que ya había sido presentada en el G20, busca transformar recursos destinados a la guerra en acciones para combatir el cambio climático y generar bienestar. “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó.

La propuesta apunta a movilizar miles de millones de dólares para que millones de personas participen en la reforestación de hectáreas a nivel global, como una estrategia que combine sostenibilidad ambiental con desarrollo social. POSTURA SOBRE CUBA Y RECHAZO A LA INTERVENCIÓN

Sheinbaum también planteó una declaración conjunta en contra de la intervención militar en Cuba, subrayando la importancia del diálogo y la paz como vías para la resolución de conflictos internacionales. En este sentido, reiteró la postura histórica de México en defensa de la soberanía de las naciones y el rechazo a cualquier forma de injerencia externa.

PROPONE A MÉXICO COMO PRÓXIMA SEDE DE CUMBRE INTERNACIONAL

Como parte de sus propuestas, la presidenta extendió la invitación para que México sea sede de una próxima cumbre internacional, con el objetivo de debatir sobre un modelo económico centrado en el bienestar y una democracia que responda a las necesidades reales de los pueblos. UNA DEMOCRACIA CON ENFOQUE SOCIAL

Más allá de las propuestas específicas, el discurso de Sheinbaum insistió en que la democracia no debe limitarse a procesos electorales ni beneficiar a élites, sino garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. “No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”, señaló. En su mensaje, la mandataria también apeló a valores como la fraternidad, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural, planteando una visión de democracia que priorice la paz sobre el conflicto y la cooperación sobre la competencia.

El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti Donald Trump, y aseguró que acudirá con un mensaje de paz.

El encuentro, dijo que no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre naciones. “No es una reunión anti Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo”, afirmó.

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