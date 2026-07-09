¿México y Perú reanudarán relaciones diplomáticas tras ruptura del 2022?
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La cancillería de Perú decidió cancelar las relaciones diplomáticas con México después de que Betssy Chávez pidiera asilo político
El 9 de julio se reportó que la nueva presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, buscará restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de México, administrado por la presidenta Sheinbaum.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron canceladas después que México, durante el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, le diera asilo político a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo.
Betssy Chávez fue denunciada por las autoridades peruanas de haber participado en un intento de golpe de Estado en el 2022. El incidente fue interpretado por la cancillería peruana como un acto inamistoso y una intromisión sistemática en los asuntos internos de Perú.
Sin embargo, a comparación con un incidente similar con el gobierno de Ecuador, el cual concluyó con la invasión de las autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana, la administración peruana solo rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de México.
Keiko Fujimori, perteneciente al partido conservador y de extrema derecha ‘Fuerza Popular’, reiteró que buscará retomar las relaciones con la administración de Sheinbaum.
‘De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México’ afirmó Fujimori.
Por su parte, la presidenta de México, durante una rueda de prensa, afirmó que no ha tenido contacto con la presidenta electa de Perú, y tampoco esclareció si las intenciones de reanudar la diplomacia entre países son mutuas.
‘No he tenido comunicación (con Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros’ señaló Sheinbaum.
La presidenta Sheinbaum argumentó que la ruptura entre ambos países se debió al rechazo de Perú a las declaraciones externas del gobierno mexicano, durante el mandato de AMLO, predecesor de la actual presidenta.
‘Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición’ aseveró Sheinbaum.