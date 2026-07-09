¿México y Perú reanudarán relaciones diplomáticas tras ruptura del 2022?

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    ¿México y Perú reanudarán relaciones diplomáticas tras ruptura del 2022?
    Presidenta electa de Perú buscará relaciones diplomáticas con México Vanguardia

La cancillería de Perú decidió cancelar las relaciones diplomáticas con México después de que Betssy Chávez pidiera asilo político

El 9 de julio se reportó que la nueva presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, buscará restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de México, administrado por la presidenta Sheinbaum.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron canceladas después que México, durante el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, le diera asilo político a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/expresidente-de-peru-es-condenado-a-11-anos-de-prision-por-intento-de-cierre-del-congreso-AJ18338778

Betssy Chávez fue denunciada por las autoridades peruanas de haber participado en un intento de golpe de Estado en el 2022. El incidente fue interpretado por la cancillería peruana como un acto inamistoso y una intromisión sistemática en los asuntos internos de Perú.

Sin embargo, a comparación con un incidente similar con el gobierno de Ecuador, el cual concluyó con la invasión de las autoridades ecuatorianas en la embajada mexicana, la administración peruana solo rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de México.

Keiko Fujimori, perteneciente al partido conservador y de extrema derecha ‘Fuerza Popular’, reiteró que buscará retomar las relaciones con la administración de Sheinbaum.

De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México’ afirmó Fujimori.

Por su parte, la presidenta de México, durante una rueda de prensa, afirmó que no ha tenido contacto con la presidenta electa de Perú, y tampoco esclareció si las intenciones de reanudar la diplomacia entre países son mutuas.

No he tenido comunicación (con Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros’ señaló Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum argumentó que la ruptura entre ambos países se debió al rechazo de Perú a las declaraciones externas del gobierno mexicano, durante el mandato de AMLO, predecesor de la actual presidenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/keiko-fujimori-sera-la-nueva-presidenta-de-peru-ED21773421

Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición’ aseveró Sheinbaum.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diplomacia
Política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Perú
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio.

Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela