Miguel A. De La Torre, teólogo hispano, alerta del cristianismo como pretexto para políticas antimigrantes en EU

DENVER- El teólogo cubanoestadounidense Miguel A. De La Torre alertó de que el auge del nacionalismo cristiano blanco en Estados Unidos ha convertido la religión en una herramienta política para legitimar políticas que afectan de forma directa a migrantes, minorías raciales y sectores vulnerables.

“Niego mi humanidad si permanezco en silencio ante las estructuras opresivas. El silencio me hace cómplice”, expresó De la Torre en una entrevista con EFE en el estado de Colorado, donde consideró que la teología no puede desligarse de la realidad social ni de las decisiones de poder.

TE PUEDE INTERESAR: Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano

El experto en ética social, quien da clases en la Escuela de Teología Iliff en Denver, advirtió de la creciente influencia del discurso del nacionalismo cristiano en medio de cifras migratorias sin precedentes en Estados Unidos.

Según el Pew Research Center, en 2025 vivían en Estados Unidos más de 53 millones de inmigrantes de distintos orígenes, lo que equivale a casi el 15.8 % de la población total, mientras que la población de inmigrantes sin autorización alcanzó un récord estimado de 14 millones; además, el centro de estudios calcula que en 2024 había 68 millones de hispanos, quienes representaban el 20 % de la población del país.

Además, según la misma fuente, la percepción de una «crisis» en la frontera está muy arraigada entre evangélicos blancos (70 %) y católicos blancos (64 %), lo que ha influido en las prioridades legislativas y electorales federales.

De La Torre sostuvo que buena parte del cristianismo que domina el discurso político republicano ha sido “despojado de su dimensión ética” y convertido en identidad cultural y electoral.

En ese proceso, afirmó, se ha normalizado un lenguaje que presenta a migrantes y minorías como amenazas.

“Ha habido un enfoque en la frontera que prioriza ‘enforcement’ (aplicación de la fuerza) y deportaciones por encima de soluciones humanitarias”, añadió.

Percibe autoritarismo en EU

En ese marco, opinó, en un reciente artículo para ‘Good Faith Media’ que, aunque el presidente Donald Trump rechace ser racista, “no hay duda de que ha dicho y hecho cosas racistas”, y que en política lo decisivo no es la intención sino el impacto real de las acciones.

El académico, quien nació en Cuba y migró de niño, sostuvo que Estados Unidos se acerca a dinámicas propias de regímenes autoritarios, donde se construyen enemigos internos y se moviliza al electorado desde el miedo.