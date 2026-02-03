Reunión Trump-Petro podría terminar en distensión o discordia con líder colombiano

Hace un mes, una reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, habría sido impensable.

La incursión estadounidense en Caracas para capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, llevó las ya tensas relaciones entre ellos a un punto de ebullición, con Trump advirtiendo que el líder izquierdista colombiano “podría ser el próximo”, afirmando que Petro era un “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Petro, un exguerrillero que se desmovilizó en los años 90, respondió desafiante: “Juré no volver a tocar un arma... pero por la patria lo haré”.

Luego, una llamada telefónica el 7 de enero, coordinada frenéticamente por diplomáticos de ambos países, frenó el encendido intercambio de golpes y terminó con la invitación de Trump a la reunión del martes en la Oficina Oval.

Lo que pueda surgir del encuentro es incierto.

“Es difícil de predecir porque se trata de dos presidentes muy erráticos y temperamentales”, dijo Michael Shifter, experto en geopolítica latinoamericana y profesor de la Universidad de Georgetown. “Podrían mostrar su habitual polémica y confrontación. Sin embargo, eso no sorprendería a nadie; están dispuestos a una distensión”.

Víctor Mijares, profesor de ciencias políticas de la Universidad de los Andes de Bogotá, dijo que mucho dependerá de si Petro llega a la Casa Blanca priorizando su agenda personal sobre la nacional.

“Tiene una agenda doble”, dijo Mijares.

En el ámbito nacional, los problemas del narcotráfico, la seguridad regional, el comercio y la migración encabezan la lista. La agenda personal de Petro incluye asegurarle a Trump que, de hecho, no está involucrado directa ni indirectamente en el narcotráfico de su país, como el presidente estadounidense ha insinuado públicamente, sin pruebas.

Aun así, en octubre, Estados Unidos impuso sanciones a Petro, a su esposa y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por lo que el Departamento del Tesoro afirmó que era “su participación en el tráfico ilícito mundial de drogas”.

También le revocó la visa después de que Petro se encontraba en una calle de Nueva York, megáfono en mano, dirigiéndose a una manifestación pro palestina y pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran cualquier orden ilegal de sus comandantes.

“Me temo que si Petro se mantiene fiel a su naturaleza, priorizará sus propios intereses”, dijo Mijares. El hecho de que el abogado estadounidense que Petro contrató para impugnar las sanciones, Dan Kovalik, estuviera entre el equipo en las reuniones preparatorias en Bogotá la semana pasada, indica que estas son una de las principales preocupaciones del presidente colombiano.

“Es un encuentro clave, fundamental y decisivo, no sólo en mi vida personal sino en la vida de la humanidad”, dijo Petro en un discurso la semana pasada.

Sin embargo, durante el mismo discurso, y después de semanas de casi silencio, volvió a criticar a Estados Unidos por la captura de Maduro, diciendo que Estados Unidos debería devolver al líder venezolano que ha sido acusado de múltiples delitos federales estadounidenses, incluida la facilitación del tráfico de drogas a través de Venezuela, para que sea juzgado en su propio país.

Sin embargo, en las semanas transcurridas entre la llamada telefónica entre los dos presidentes y la reunión cara a cara, Colombia ha mostrado discretamente su voluntad de apaciguar a Estados Unidos.

El gobierno ha anunciado que pronto reanudará la fumigación aérea de cultivos de coca con el herbicida glifosato. La fumigación con aviones fumigadores, respaldada por Estados Unidos, fue un elemento central de la estrategia multimillonaria del Plan Colombia para combatir el narcotráfico a principios de la década de 2000, pero se suspendió en 2015 por preocupaciones sanitarias. Desde entonces, se estima que la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord en 2024, según observadores de la ONU.

Petro también anunció la semana pasada el reinicio de los vuelos de deportación de migrantes a Colombia, el detonante original del conflicto Petro-Trump en enero de 2025, días después de que Trump asumiera el cargo.

Los dos países también podrían encontrar puntos en común al actuar conjuntamente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el mayor grupo guerrillero de Colombia , cerca de la frontera con Venezuela, tras el fracaso de las conversaciones de paz.

“Colombia podría ser un actor clave en Venezuela”, afirmó Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Centro Stimson. “Y Colombia se beneficiaría enormemente de un vecino más estable y próspero”.

Pero advirtió: «No está claro que Trump reconozca esas dinámicas regionales. De hecho, Trump generalmente subestima la importancia de Colombia».

Petro, cuyo mandato termina el 7 de agosto y no puede presentarse a la reelección, no sólo jugará gran parte de su legado en este encuentro, sino que también podría ser decisivo en las próximas elecciones presidenciales de mayo.

El simple hecho de que se celebre la reunión beneficiará la campaña de Iván Cepeda, un aliado izquierdista de Petro que espera continuar con su proyecto político. “Desconcertará un poco a la oposición [de derecha]”, dijo Shifter.

Mijares coincidió: “Es una mala noticia para la derecha colombiana si la reunión sale bien”.