Miles esperan ayuda en Indonesia tras sismo que mató a 68 y empaña su Día de la Independencia

REO.-Miles de personas seguían esperando ayuda en la isla indonesia de Flores al tiempo que el país celebraba el lunes su 81er Día de la Independencia, dos días después que un potente sismo mató al menos a 68 personas, hirió a más de 200 y dañó miles de viviendas.

Muchos residentes en la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, pasaron el día llorando a las víctimas y equipos militares intentaban entregar alimentos, agua limpia y ropa a comunidades inaccesibles por avión.

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“Mi casa ahora es sólo escombros”, lamentó Rasyid Jafar, comerciante de ropa en la aldea de Reo, la zona más afectada del distrito de Manggarai. “Necesitamos alimentos, medicinas y agua limpia con urgencia”.

Durante la ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia en la capital, Yakarta, el presidente Prabowo Subianto pidió a los presentes que rezaran por las personas afectadas por desastres en Nusa Tenggara Oriental y otras partes del país, mientras lideraba un momento de silencio a nivel nacional en honor a los héroes de la independencia.

Más de 4 mil 500 viviendas resultaron dañadas cuando el terremoto sacudió la isla de Flores temprano el sábado. Unas 19 mil personas se vieron obligadas a refugiarse en albergues temporales y 213 personas resultaron heridas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB. El desastre también dañó 122 instalaciones de salud, 252 escuelas y 84 lugares de culto.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) poco antes de las 6:00 de la mañana del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y los residentes huyeron presa del pánico cuando se emitieron alertas de tsunami que luego fueron levantadas. Desde entonces, las autoridades han registrado mil 576 réplicas hasta el lunes, aunque sólo 54 fueron percibidas por los residentes.