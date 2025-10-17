Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar

    Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración. FOTO: REFORMA

Ha presumido en sus redes sociales, regalos de marcas como Van Cleef & Arpels, Cartier, Louis Vuitton

Con un sueldo de 19 mil 444 pesos, a la morenista Anallely López Hernández, delegada regional del Bienestar en Libres, Puebla, le alcanza para darse una vida de lujos, regalos costosos y viajes al extranjero.

La funcionaria, a quien relacionan con el líder de la CTM recién detenido por nexos con el CJNG, Nazario Ramírez, ha exhibido obsequios que van desde una camioneta Jeep Wranger Rubicon, con matrícula de Jalisco, y valuada en más de un millón y medio de pesos, hasta regalos de marcas prestigiadas.

Sus recurrentes viajes a Las Vegas, a Los Ángeles --donde usó el servicio Celebrity Helicopters--, a Colombia, y a otras partes de México, han sido acompañados también con videos y fotografías de regalos de marcas como Van Cleef & Arpels, Cartier, Louis Vuitton.

Anallely es dueña de una tienda de ropa y accesorios en Libres, es delegada en esa región que se caracteriza por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

