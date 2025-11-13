Mueren dos personas tras ser impactadas por un camión en un mercado de Corea del Sur

SEÚL.-Dos personas fallecieron luego de que un camión arrollara a varios peatones en un mercado al aire libre en Corea del Sur, además de que otras 18 personas resultaron heridas.

Las víctimas fueron declaradas muertas en un hospital tras el siniestro, que ocurrió poco antes de las 11 de la mañana en la ciudad de Bucheon, cerca de la capital, Seúl.

De acuerdo al gobierno municipal de Bucheon, nueve de los 18 heridos sufrieron lesiones graves, sin embargo, señaló que no estaba claro si alguna de las víctimas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida.

La policía está interrogando al conductor del vehículo, un hombre no identificado de unos 60 años que no estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas, indicó Son Byeong-sam, un agente de la policía de Bucheon.

EL conductor dijo que el vehículo había fallado, por lo que las autoridades estaban revisando las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por otro lado funcionarios del parque de bomberos de la ciudad señalaron que los testigos contaron a los investigadores que, inicialmente, el camión retrocedió unos 28 metros (92 pies) antes de avanzar unos 150 metros (492 pies), atropellando a peatones en el camino.

El lado delantero izquierdo del camión quedó destrozado y tenía las ventanas rotas. Las autoridades retiraron más tarde el camión del lugar para investigar el siniestro.

Bucheon apoyará la reconstrucción de las instalaciones dañadas, dijo el alcalde, Cho Yong-eek, en un comunicado en el que añadió que la ciudad llevará a cabo inspecciones de seguridad y proporcionará apoyo psicológico a los comerciantes y otros testigos del accidente.