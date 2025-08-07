Mueren seis personas al estrellarse ambulancia aérea fuera de la capital de Kenia

Internacional
/ 7 agosto 2025
    Mueren seis personas al estrellarse ambulancia aérea fuera de la capital de Kenia
    El avión se estrelló en la zona residencial de Mwihoko en el condado de Kiambu, que comparte frontera con Nairobi. FOTO: AP.

Anteriormente, la Cruz Roja de Kenia había dicho que la aeronave que se había estrellado era un helicóptero

NAIROBI.-Un total de seis personas fallecieron, luego de que un avión perteneciente a un proveedor de servicios de ambulancia aérea se estrellara en una zona residencial a las afueras de la capital de Kenia el jueves.

Lo anterior, de acuerdo un funcionario local y el propietario de la aeronave, quienes agregaron dos de las víctimas estaban dentro de una casa contra la que se estrelló el avión.

De acuerdo a lo que se informó el jet de tamaño mediano, un Cessna Citation XLS, despegó de un aeropuerto en Nairobi y se dirigía al territorio de Somalilandia cuando se estrelló.

Al momento el proveedor de servicios no proporcionó el número de víctimas ni una posible causa.

Fue a través un comunicado que se señaló que estaba “cooperando plenamente con las autoridades de aviación pertinentes y los equipos de respuesta de emergencia para establecer los hechos que rodean la situación”.

Por otro lado, el funcionario local, el Comisionado del Condado de Kiambu, Henry Wafula, dijo a los periodistas en el lugar que cuatro personas a bordo murieron en el accidente.

La Cruz Roja de Kenia sostuvo que sus equipos de rescate se dirigieron al lugar del accidente en Kiambu, un condado que comparte frontera con Nairobi.

Muertos
accidente aéreo

Kenia

