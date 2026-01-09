Agentes de inmigración de EU son vinculados a 16 tiroteos bajo la represión de Trump

Los agentes federales de inmigración han estado involucrados en un marcado aumento de tiroteos en los últimos meses, coincidiendo con los esfuerzos ampliados de control de inmigración de la administración Trump.

Bajo la ofensiva de Trump, los funcionarios de inmigración han sido vinculados a 16 tiroteos, según datos compilados por Trace, una sala de redacción sin fines de lucro enfocada en la violencia armada en los EE. UU.

TE PUEDE INTERESAR: Holanda se prepara para prohibir los fuegos artificiales tras el caos de Año Nuevo

La redacción se basó en datos del Archivo de Violencia con Armas e informes de prensa para documentar incidentes en los que agentes federales dispararon o apuntaron a personas con armas de fuego durante operativos de inmigración llevados a cabo bajo la represión de Donald Trump. Hasta el 9 de enero, se identificaron 29 incidentes en total, incluyendo los 16 tiroteos. Desde julio, cuando ocurrió el primer tiroteo bajo el gobierno, los agentes de inmigración han matado a cuatro personas y herido a siete más.

Las cifras probablemente subestiman el número real de incidentes, ya que los tiroteos que involucran a agentes de inmigración no siempre se hacen públicos, advirtió Trace.

Además de los tiroteos con armas de fuego, también se documentaron 13 casos en los que agentes de inmigración utilizaron armas menos letales, como balas de goma o gas pimienta. Diez de estos incidentes ocurrieron durante protestas. Entre los heridos se encontraban dos pastores que recibieron disparos con gas pimienta mientras dirigían oraciones en manifestaciones en California e Illinois.

El tiroteo más reciente ocurrió el miércoles en Minneapolis, donde agentes federales dispararon mortalmente a una mujer durante una operación migratoria a gran escala. La representante Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota, afirmó que la víctima era una “observadora legal” de la actividad del ICE tras el despliegue de un aumento de agentes en la ciudad en medio de acusaciones de fraude que involucraban a residentes somalíes.

Luego, agentes federales estadounidenses dispararon a dos personas afuera de un hospital en Portland apenas un día después del tiroteo fatal de ICE en Minneapolis.

La Oficina de Policía de Portland (PPB) informó el jueves en un comunicado que dos personas se encontraban hospitalizadas tras un tiroteo en el que participaron agentes federales, y añadió que se desconocía su estado de salud. Fuentes policiales informaron al Oregonian que una de las personas recibió un disparo en la pierna y la otra en el pecho.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detuvieron un vehículo para buscar a un hombre sospechoso de ser un inmigrante indocumentado vinculado a una pandilla venezolana. El comunicado indicó que los agentes dispararon cuando el conductor del vehículo intentó atropellarlos, y se han hecho afirmaciones similares sobre un “vehículo armado” en relación con el tiroteo de Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes el inicio de un operativo extraordinario de cumplimiento de la ley en el área de Minneapolis, con la participación prevista de aproximadamente 2000 agentes y oficiales. El DHS indicó que la ofensiva se vinculó en parte a acusaciones de fraude que involucraban a residentes somalíes.

La ofensiva migratoria de Trump comenzó en Los Ángeles en junio y luego se expandió a Washington DC, Chicago, Memphis, Portland, Charlotte y, más recientemente, Nueva Orleans y Minneapolis.

Al mismo tiempo, los niveles de detención se han disparado. En menos de un año, la administración Trump ha incrementado la población recluida en centros de detención del ICE en casi un 50 %. El DHS actualmente tiene recluidas a casi 69 000 personas. En total, la administración ha arrestado y deportado a más de 352 000 personas cada una.

Esta presión hacia la detención y deportación en gran escala ha provocado un grave hacinamiento, y la mayoría de las instalaciones funcionan por encima de su capacidad contratada.

El primer año del segundo mandato de Trump ha sido más mortífero que 2020, cuando las muertes en centros de detención se dispararon en medio de la pandemia de COVID-19, según el Consejo Americano de Inmigración. La organización atribuye el aumento de muertes este año a una combinación de factores, como el hacinamiento, las malas condiciones de detención, la negligencia médica, la escalada de las crisis de salud mental y la violencia armada.

Además de los 16 tiroteos que involucraron a agentes de ICE, 32 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025. Esa cifra convierte a 2025 en el año más mortífero para la agencia en más de 20 años e iguala el récord anterior establecido en 2004, cuando la administración decidió detener a un número de personas sin precedentes.