Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros de un voraz incendio

Una mujer realizó un acto heroico para salvar su vida y la de sus mascotas de un voraz incendio en el edificio donde vivían en Guizo, Mandaue City, de Cebú, Filipinas. El impactante rescate quedó registrado en un video viral publicado en redes sociales. En el video se puede observar como vecinos del edificio en Filipinas vivieron momentos de terror cuando las llamas consumió sus departamentos, en medio de un denso humo negro, que ponía en peligro de asfixia a cualquier ser vivo, comenzaron a evacuar el inmueble.

Sin embargo, entre el humo apareció una mujer, medios de comunicación identificaron como Ei Mei Lee Maningo, asomándose desde el balcón de su vivienda en el tercer piso. Aparentemente, se negaba a evacuar el departamento hasta que no salvaran a sus mascotas. La mujer apareció con dos perros en las manos, uno blanco y otro café; por lo que, en un salto de fe y adrenalina, comenzó a lanzar a los 'lomitos' hacia sus vecinos y bomberos que se encontraban en la calle, quienes afortunadamente los atraparon. Tras poner a salvo a los perritos, la mujer también trató de saltar del balcón; sin embargo, bomberos lograron rescatarla con ayuda de una escalera y un elemento para ponerla a salvo. VIDEO DE RESCATE DE 'PERRITOS' Y DUEÑA SE VUELVE VIRAL El video fue compartido en Facebook por Arwakang Uyot. Sucedió en Mandaue City, Filipinas, en un edificio de tres pisos que alberga una planta de fabricación de poliestireno. Medios de comunicación locales reportan que las mascotas están sanos y salvos.

El conmovedor video del rescate de la mujer y sus perritos se viralizó en redes sociales, donde internautas aplaudieron la valentía de la dueña al considerar a sus mascotas como parte importante de su familia y, en una situación de vida o muerte, también pensar en sus 'mejores amigos'. Su reacción fue considerada como un acto de enorme coraje, ya que aunque puso en riesgo su propia integridad, aseguró la vida de sus compañeros de cuatro patas. ¿CÓMO PREVENIR INCENDIOS EN EL HOGAR Y CENTROS DE TRABAJO? La prevención es uno de los pasos más importantes para garantizar la seguridad de tus seres queridos: - Cocina con precaución: nunca dejes la estufa y el horno desatendidos, mientras preparas comida; además, mantén objetos inflamables lejos del calor, usa tapas en las ollas y sartenes, así como mantén la cocina limpia de grasa. - Cuida tus aparatos eléctricos: con sencillos pasos, no sobrecargues los enchufes eléctricos ni uses cables de extensión en exceso, por lo que revisa regularmente los cables eléctricos y enchufes para buscar signos de desgaste. - Calentadores eléctricos o estufas de gas, mantenlos alejados: asegura que objetos inflamables no estén cerca de la calefacción y apágalos antes de acostarse o salir de casa; además, limpia y verifica regularmente las chimeneas y estufas de leña. - Velas con supervisión: si las usas en el hogar, colócalas en lugares seguros y lejos de cortinas, muebles u otros objetos inflamables. Nunca dejes velas encendidas. - Almacenamiento de productos químicos y materiales inflamables seguro: Guarda pinturas y combustibles en un lugar seguro y lejos del calor y las llamas. - Educación en seguridad: Practica simulacros de evacuación y establece un punto de encuentro fuera de la casa con tu familia. - Mantenimiento de electrodomésticos: Limpia las pelusas del filtro de la secadora y mantén limpios los conductos de ventilación. - Si fumas en casa: utiliza ceniceros y asegúrate de que las colillas estén apagadas antes de desecharlas; nunca fumes en la cama o el sofá.