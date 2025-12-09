Al menos 22 muertos tras incendio en un edificio de la capital de Indonesia

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Al menos 22 muertos tras incendio en un edificio de la capital de Indonesia
    Las llamas envolvieron el edificio de siete pisos, enviando densas columnas de humo negro al cielo y provocando pánico entre los residentes y trabajadores cercanos en un vecindario del centro de Yakarta. FOTO: AP.

Se sospecha que un cortocircuito o una falla térmica en la batería de un dron provocó una explosión e incendio

YAKARTA.-Al menos a 22 personas, entre ellas una mujer embarazada, fallecieron luego de que un incendio arrasara un edificio de oficinas en la capital de Indonesia, Yakarta.

Tras el incendio, cientos de personas y 29 camiones de bomberos fueron desplegados para intentar contener las llamas. La causa aún está bajo investigación.

De acuerdo a los hechos se cree que el incendio comenzó alrededor del mediodía en el primer piso del edificio en el vecindario de Kemayoran antes de extenderse a otros pisos, dijo el jefe de policía del centro de Yakarta, Susatyo Purnomo Condro.

Se informó que muchos trabajadores en el edificio, que se utilizaba como oficina de ventas y almacenamiento para una empresa de drones, habían salido para almorzar cuando una batería comenzó a chispear en un área de almacenamiento y prueba.

El incendio fue extinguido después de tres horas y al menos 22 cuerpos, siete hombres y 15 mujeres, incluida una embarazada, fueron recuperados del edificio y llevados al hospital de la policía en el este de Yakarta para su identificación.

Los reportes de televisión mostraron la tensa evacuación de más de una docena de trabajadores atrapados, incluidas muchas mujeres, desde el sexto piso usando una escalera de emergencia extendida por los bomberos.

Las personas tuvieron que ser trasladadas una por una hasta abajo, y varios tenían problemas para respirar debido al denso humo mientras esperaban su turno.

