Napoleón Becerra, candidato presidencial de Perú, muere en accidente vial

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    Napoleón Becerra, candidato presidencial de Perú, muere en accidente vial
    Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). EFE/ANDINA/VERÓNICA CALDERÓN

Becerra tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú)

El candidato presidencial Napoléon Becerra, uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía a una actividad de la campaña electoral proselitista en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales.

Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima y portavoz de su agrupación, Emely Silva.

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«Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido», señaló Silva.

El PTE-Perú figura en las encuestas de intención de voto en la categoría de «otros», al contar con menos de 1 % de las preferencias de los ciudadanos.

El candidato se dirigía hacia la ciudad andina de Ayacucho, a más de 550 kilómetros al sur de Lima, en un vehículo particular para continuar con su campaña.

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El RPP indicó que el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, informó de que el candidato viajaba en una camioneta que cayó a una cuneta al lado de la vía por causas aún no precisadas.

Becerra fue llevado hacia un centro médico cercano, pero falleció por las heridas que había sufrido, mientras que otras tres personas que iban en el mismo vehículo resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que han sido trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Tras conocerse la información, otros candidatos presidenciales como la centro derechista Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, expresaron sus condolencias a los familiares y los militantes de la agrupación de Becerra, al igual que el aspirante centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno.

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Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

(Con información de EFE)

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