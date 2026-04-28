Negocia Vicente Carrillo Fuentes acuerdo con Gobierno de EU

La defensa del excapo mexicano pidió tiempo a la jueza de la corte del Distrito Este de Nueva York, Joan M. Azrak, para estar en condiciones de determinar si es posible alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

El exlíder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias “Viceroy”, negocia con la justicia de Estados Unidos un posible acuerdo para declararse culpable por delitos de tráfico de drogas en ese país.

En ese sentido, la juzgadora fijó para dentro de tres meses, el 28 de julio próximo, la siguiente comparecencia de “El Viceroy” ante la Corte.

Un posible acuerdo entre Carrillo Fuentes -hermano de Amado, “El Señor de los Cielos- y la justicia estadounidense podría implicar, como ha sucedido en otros casos, que coopere con las autoridades a cambio de recibir una sentencia reducida.

“El Viceroy” está acusado en Estados Unidos de siete delitos relacionados con tráfico de drogas. Lo imputaron por el trasiego de cocaína a suelo estadounidense.

Vicente Carrillo Fuentes fue detenido en México en 2014 y en 2025 fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos en febrero de ese año.

Asumió como líder del Cártel de Juárez después de que su hermano Amado falleciera durante una cirugía plástica que se practicó para cambiarse el rostro.

En México enfrentaba una pena de 48 años de prisión, equivalentes a cadena perpetua, sin embargo fue entregado al gobierno estadounidense, que ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.