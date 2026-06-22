Las Fuerzas de Defensa de Israel levantan todas las restricciones en el norte de Israel tras el alto al fuego en el Líbano

Las directrices de seguridad habían estado vigentes en el área de la Línea de Confrontación, así como en las comunidades de la Alta Galilea de Bar Yochai, Beit Jann, Kisra-Sumei, Moshav Safsufa (también conocido como Kfar Hoshen), Meron, Or HaGanuz, Moshav Sde Eliezer y Yesud HaMa’ala, a raíz de la guerra con Hezbolá.

El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel levantó todas las restricciones el lunes por la mañana en las comunidades cercanas a la frontera con el Líbano , tras una evaluación de la situación.

A partir de las 6 de la mañana del 22 de junio, la zona mencionada anteriormente reanudó su actividad normal sin restricciones.

Estados Unidos e Irán firmaron un Memorando de Entendimiento el 17 de junio, poniendo fin a las hostilidades entre ambas partes durante 60 días.

La primera cláusula del memorándum estipula también el cese de las hostilidades en el Líbano.

Según los informes, Israel y Hezbolá acordaron detener las operaciones militares tras un recrudecimiento de la violencia que dejó varias víctimas mortales en el sur del Líbano durante el fin de semana.

Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ocupan alrededor del 10% del Líbano para empujar a la organización terrorista respaldada por Irán más al norte, lejos de las comunidades israelíes.

Aunque el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán exige que se mantenga la integridad territorial del Líbano, Jerusalén se ha comprometido a no retirarse del sur del Líbano, haciendo hincapié en la necesidad de mantener una presencia en la zona mientras Hezbolá siga amenazando a la población civil israelí.