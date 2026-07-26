EU pausa ataques contra Irán por segundo día seguido y Teherán hace lo mismo

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    EU pausa ataques contra Irán por segundo día seguido y Teherán hace lo mismo
    No estaba claro a que se debió esta decisión, después de atacar zonas costeras e infraestructura iraníes por casi dos semanas luego que Irán disparó contra barcos en el estrecho de Ormuz. AP.

No obstante, se afirma que Trump, ‘tiene todas las opciones en la mesa’ para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo acciones militares

EL CAIRO.-Estados Unidos pausó sus ataques contra Irán por segundo día consecutivo el domingo, y Teherán afirmó que también lo había hecho, mientras continuaban los esfuerzos para que ambos países regresen a negociaciones.

El presidente Donald Trump está “dando a las conversaciones algo de espacio. Les está dando un poco de margen”, dijo a Fox News Mike Waltz, el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas . “Hemos tenido tanto a Omán como a Irán, y a varios de nuestros otros negociadores, involucrados a todos los niveles, desde los niveles más altos hasta el nivel técnico durante las últimas semanas, y particularmente en los últimos días”.

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“El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa. Y está ejerciendo tanto la vía diplomática como la económica y la militar para lograr un objetivo estratégico muy claro”, añadió.

Por otro lado, el funcionario rechazó un reporte de NBC sobre un supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa que está usando el Ejército de Estados Unidos, al argumentar que las Fuerzas Armadas sí tienen lo necesario para escalar el conflicto.

“El Ejército de EU, y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel”, apuntó.

Como Estados Unidos ha detenido los ataques durante las últimas dos noches, Irán también lo ha hecho, dijo el domingo a la televisión estatal iraní el portavoz del ejército. En los últimos días, Teherán ha contraatacado a países de la región que albergan fuerzas norteamericanas y mató al menos a tres personas en una base en Jordania.

El periodo de 60 días que comenzó cuando ambos países firmaron el acuerdo provisional a mediados de junio ya está bien avanzado en su segunda mitad, y los principales asuntos que debían negociarse —en particular el programa nuclear iraní — siguen apartados mientras los mediadores intentan mantener a ambas partes dialogando.

Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación señaló que la diplomacia estaba en marcha y que una pausa en los ataques es una “señal positiva que ayuda a los esfuerzos para desescalar”.

El funcionario indicó que ambos países quieren volver al acuerdo provisional de alto el fuego y que el arreglo que se negocia se centra en que Irán gestione el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz con menos restricciones para los barcos.

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Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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