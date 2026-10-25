María Corina Machado regresa a Venezuela tras 10 meses en el exilio
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La ganadora del Premio Nobel de la Paz confirmó en redes su retorno al país con el mensaje: “Estoy aquí. Con ustedes”.
María Corina Machado ya está en Venezuela. La líder opositora confirmó su regreso al país este 25 de octubre mediante un breve mensaje en su red social X, “Estoy aquí. Con ustedes”. Su retorno ocurre tras permanecer casi 10 meses fuera del territorio nacional.
El anuncio generó reacciones inmediatas en la política venezolana. Edmundo González Urrutia celebró la noticia y respaldó la presencia de la dirigente. González calificó la jornada como un momento clave para la ciudadanía y confirmó que Machado ya se encuentra en suelo venezolano.
BAJO SECRETO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
El regreso se mantuvo bajo estricto secreto por motivos de seguridad. Las autoridades de su equipo y medios de comunicación no han revelado detalles sobre el punto de reingreso ni la logística utilizada. Esta prudencia busca resguardar la integridad física de la dirigente opositora.
¿POR QUÉ SALIÓ DEL PAÍS?
María Corina Machado salió de Venezuela a finales de 2025 tras pasar más de un año en la clandestinidad y bajo intenso asedio político del régimen de Nicolás Maduro.
La razón inmediata de su salida fue viajar a Europa para recibir personalmente el reconocimiento al Nobel de la Paz. En Venezuela enfrentaba órdenes de aprehensión y amenazas constantes a su seguridad por parte del gobierno venezolano, lo que la obligó a operar oculta en el país durante más de 16 meses.