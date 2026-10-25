Trump arremete contra Obama tras su mitin: lo califica de incompetente y cuestiona su política sobre Irán

Donald Trump arremetió contra Barack Obama tras la reciente aparición del expresidente demócrata en un acto de campaña en el estado de Michigan. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó a Obama de “presidente totalmente incompetente” y volvió a cuestionar las decisiones de política exterior tomadas durante su mandato.

El acuerdo nuclear con Irán fue uno de los puntos principales en el ataque de Trump. El republicano aseguró que la administración de Obama entregó miles de millones de dólares a Teherán y facilitó el avance de su programa atómico. “Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, afirmó Trump al recordar las negociaciones internacionales acordadas años atrás.

Las críticas se extendieron al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien recibió el respaldo directo de Obama durante el fin de semana. Trump acusó al aspirante de mantener vínculos con los Hermanos Musulmanes —organización catalogada como grupo terrorista por su administración en 2025—, un señalamiento que el expresidente republicano ya había realizado días atrás.